3 поради психолога жінці, яку покинув чоловік

Боляче, коли закінчуються стосунки і чоловік йде від жінки, але це не кінець. На що звернути увагу жінці, яку покинув чоловік?

Як вчинити, радила психолог та сімейний консультант-медіатор Марія Фабричева: Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом

Читайте також: Як вийти заміж за принца та не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом

Проявіть турботу до себе, висловіть емоції: поплачте, погнівайтесь, випишіться. Знайдіть "опорну фігуру" для підтримки. Це може бути ваша мама, подруга або сусідка, з якою за чаєм можна про все поговорити, і яка розкаже свою життєствердну історію. Будь ласка, спробуйте не залучати дітей в свої союзники, аби пережити зраду. З колишнім чоловіком станьте один для одного союзниками в питанні турботи і любові до своїх дітей.

"І пам'ятайте про те, що так – це боляче, коли закінчуються стосунки. Але водночас, це ще не кінець вашої історії, а початок чогось нового, цікавого і дуже красивого", – додала психолог.

Якщо чоловік пішов від жінки, найголовніше – дати вихід емоціям

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.