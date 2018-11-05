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      3 поради психолога жінці, яку покинув чоловік

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      Найголовніше – дати вихід емоціям
      Найголовніше – дати вихід емоціям / 24 канал

      Боляче, коли закінчуються стосунки і чоловік йде від жінки, але це не кінець. На що звернути увагу жінці, яку покинув чоловік?

      Як вчинити, радила психолог та сімейний консультант-медіатор Марія Фабричева: Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом

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      1. Проявіть турботу до себе, висловіть емоції: поплачте, погнівайтесь, випишіться.
      2. Знайдіть "опорну фігуру" для підтримки. Це може бути ваша мама, подруга або сусідка, з якою за чаєм можна про все поговорити, і яка розкаже свою життєствердну історію.
      3. Будь ласка, спробуйте не залучати дітей в свої союзники, аби пережити зраду. З колишнім чоловіком станьте один для одного союзниками в питанні турботи і любові до своїх дітей.

      "І пам'ятайте про те, що так – це боляче, коли закінчуються стосунки. Але водночас, це ще не кінець вашої історії, а початок чогось нового, цікавого і дуже красивого",  додала психолог.

      Якщо чоловік пішов від жінки, найголовніше – дати вихід емоціям

      Якщо чоловік пішов від жінки, найголовніше – дати вихід емоціям

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України LifeStyle Психологія Здоров'я Поради Стрес
      Джерело: 24 канал
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