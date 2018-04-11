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3 причини, чому варто купувати новий червоний iPhone 8

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Чому варто купувати новий червоний iPhone 8
Чому варто купувати новий червоний iPhone 8 / Фото з відкритих джерел

9 квітня Apple офіційно представила свою лімітовану лінійку смартфонів iPhone 8 у червоному кольорі. Експерти назвали 3 причини, чому варто придбати цю модель.

Про е пише видання grifonsoft.ru.

Перша причина – унікальність. Ця лінійка смартфонів є лімітованою і продаж iPhone 8 RED припиниться вже у вересні. Тож придбавши цей смартфон зараз є велика вірогідність, що ще хтось із ваших знайомих матиме такий iPhone.

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Ще одна причина – фінансова вигідність. Це теж пов’язано із його лімітованістю, адже через деякий час колекціонери готові будуть заплатити більше за цю модель.

І третя причина – благодійність. Як раніше повідомили у Apple, гроші від продажу червоного iPhone 8 компанія переведе на гранти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом. Тож придбавши iPhone ви теж долучитесь до цієї благодійної акції.

Як відомо, вартість червоного iPhone 8 складає 700 доларів або (18 400 гривень).

iPhone 8 RED: відео

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple iPhone 8
Джерело: 24 Канал
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