3 причини, чому варто купувати новий червоний iPhone 8

9 квітня Apple офіційно представила свою лімітовану лінійку смартфонів iPhone 8 у червоному кольорі. Експерти назвали 3 причини, чому варто придбати цю модель.

Про е пише видання grifonsoft.ru.

Перша причина – унікальність. Ця лінійка смартфонів є лімітованою і продаж iPhone 8 RED припиниться вже у вересні. Тож придбавши цей смартфон зараз є велика вірогідність, що ще хтось із ваших знайомих матиме такий iPhone.

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Ще одна причина – фінансова вигідність. Це теж пов’язано із його лімітованістю, адже через деякий час колекціонери готові будуть заплатити більше за цю модель.

І третя причина – благодійність. Як раніше повідомили у Apple, гроші від продажу червоного iPhone 8 компанія переведе на гранти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом. Тож придбавши iPhone ви теж долучитесь до цієї благодійної акції.

Як відомо, вартість червоного iPhone 8 складає 700 доларів або (18 400 гривень).

iPhone 8 RED: відео