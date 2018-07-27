3 речі, які найбільше шкодять здоров’ю очей
Кожна сучасна людина повинна особливо дбайливо ставитися до очей, оскільки вона проводить більшу частину життя за монітором комп’ютера та смартфоном.
Очі піддаються великому впливу, пише Opticclub.
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Науковці прогнозують, що до 2050 року близько п'яти мільярдів людей матимуть проблеми з даної частини.
Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп'ютером. І попри не, що сучасні дисплеї не загрожують небезпечними випромінюваннями, проте очі піддаються сильному впливу.
Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп'ютером
Річ у тім, що зосереджені очі, забувають моргати з потрібною частотою, а це спричиняє пересихання слизової і підвищує стомлюваність очей. Рівень зору може знизитися через відсутність перерви для очей.
Згубно на зір впливає ультрафіолет. Сонячні промені, солярій загрожують розвитком передчасної катаракти. УФ-промені здатні спричинити помутніння кришталика ока.
Згубно на зір впливає ультрафіолет
Ігнорування вже наявної проблеми, до прикладу початковий ступінь короткозорості, далекозорості і астигматизму, теж не має позитивного ефекту для зору. Вони відмовляються носити окуляри. А перевтома очей спричиняє ще більше зниження зору.
До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.
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