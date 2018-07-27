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3 речі, які найбільше шкодять здоров’ю очей

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3 речі, які найбільше шкодять здоров’ю очей
3 речі, які найбільше шкодять здоров’ю очей / newsmobile.in

Кожна сучасна людина повинна особливо дбайливо ставитися до очей, оскільки вона проводить більшу частину життя за монітором комп’ютера та смартфоном.

Очі піддаються великому впливу, пише Opticclub.

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Науковці прогнозують, що до 2050 року близько п'яти мільярдів людей матимуть проблеми з даної частини.

Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп'ютером. І попри не, що сучасні дисплеї не загрожують небезпечними випромінюваннями, проте очі піддаються сильному впливу.

Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп'ютером
Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп'ютером

Річ у тім, що зосереджені очі, забувають моргати з потрібною частотою, а це спричиняє пересихання слизової і підвищує стомлюваність очей. Рівень зору може знизитися через відсутність перерви для очей.

Згубно на зір впливає ультрафіолет. Сонячні промені, солярій загрожують розвитком передчасної катаракти. УФ-промені здатні спричинити помутніння кришталика ока.

Згубно на зір впливає ультрафіолет
Згубно на зір впливає ультрафіолет

Ігнорування вже наявної проблеми, до прикладу початковий ступінь короткозорості, далекозорості і астигматизму, теж не має позитивного ефекту для зору. Вони відмовляються носити окуляри. А перевтома очей спричиняє ще більше зниження зору.

До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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