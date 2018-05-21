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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

3 смачних рецепта літніх салатів

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Рецепти смачних літніх салатів
Рецепти смачних літніх салатів / Фото з відкритих джерел

Наближається літо, а з ним і бажання готувати смачні легкі салати, які будуть не лише корисними, але й смачними. Пропонуємо 3 простих рецепта смачних салатів.

Рецепти смачних літніх салатів від провідних українських кухарів опублікувало видання The Village Україна

Читайте також: Простий рецепт смачного салату з базиліка та креветок


Салат із грибами шиїтаке, йогуртом і бринзою

Салат із грибами шиїтаке, йогуртом і бринзою

Інгредієнти:

Мікс зелені (рукола, мангольд, червоний салат латук, салат фрізе);

40 грам грибів шиїтаке

30 грам помідорів чері

10 грам гарбузового насіння

40 грам бринзи

50 грам домашнього густого йогурту

Суміш перців

Рецепт приготування салату із грибами шиїтаке, йогуртом і бринзою

1. Попередньо обсмажуємо гриби у соєвому соусі, остуджуємо їх.

2. Готуємо заправку – з яблучного оцту, соєвого соусу, олії, імбирного фрешу, часнику та цукру.

3. Змішуємо мікс зелені з помідорами та імбирно-яблучною заправкою. Томати за потреби можна замінити болгарським перцем.

4. Посипаємо суміш шматками бринзи.

5. На готовий салат викласти домашній йогурт, посипаний сумішшю духмяного перцю.

6. За смаком до салату можна додати кінзу.


Апельсиновий салат з креветками-гриль, червоною цибулею та сиром качокавало

Апельсиновий салат з креветками-гриль, червоною цибулею та сиром качокавало

Інгредієнти:

75 грам апельсина 

60 грам королівських креветок

10 грам сиру качокавало

15 грам оливок

10 грам в'ялених томатів

15 грам міксу салатів 

15 грам червоної цибулі

10 грам соусу цитрон

Рецепт приготування Апельсинового салату з креветками-гриль, червоною цибулею та сиром качокавало:

1. Усі інгредієнти нарізаємо та викладаємо один за одним на тарілку: м’якоть апельсина без плівки, оливки, мікс салатів і в’ялені томати, а також нарізаний тонкими слайсами сицилійський сир качокавало.

2. Великі креветки обсмажуємо на грилі й теж викладаємо на тарілку.

3. Додаємо червону цибулю.

4. Готуємо соус цитрон: змішуємо оливкову олію з лимонним фрешем.

5. Заправляємо салат соусом.


Салат із тофу та апельсиновим соусом

Салат із тофу та апельсиновим соусом

Інгредієнти:

 160 грам салату айсберг

 80 грам шпинату

 50 грам руколи 

 200 грам помідорів чері

 40 грам моркви 

 160 грам тофу

3 штуки редиски

4 грами сумаху

20 грамів бальзамічного соусу або оцету

Рецепт приготування салату із тофу та апельсиновим соусом:

1. Очищуємо апельсин від шкірки.

2. Змішуємо апельсин у блендері з рештою інгредієнтів для соусу – оливковою олією, базиліком, м’ятою і сіллю за смаком.

3. Айсберг і шпинат рвемо на шматочки 3х3 см.

4. Редиску нарізаємо тонкими кружальцями.

5. Моркву натираємо або нарізаємо тонкою довгою соломкою.

6. Помідори чері ріжемо на дві або чотири частини; можна їх залишити і цілими.

7. Тофу нарізаємо невеликими шматочками.

8. Змішуємо всі інгредієнти до салату у великій мисці.

9. Заправляємо соусом і все злегка перемішуємо.

10. Викладаємо на тарілку, зверху поливаємо бальзамічним соусом або бальзамічним оцтом і посипаємо сумахом.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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