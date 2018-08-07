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3 типи матерів та як вони впливають на майбутнє дітей

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3 типи матерів
3 типи матерів / 4mama.ua

Матері діляться на кілька типів за своєю поведінкою та ставленням до малюка та материнства. Кожен з них якимось чином відбивається на розвитку дитини і його поведінці в майбутньому.

Психолог Ольга Товпенко розповіла про основні типи матерів та їх вплив на майбутнє дитини.

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Мати-примара

Це відсторонена та емоційно холодна мати. Вона може гарно доглядати за малюком, але не може відкритися емоційно.

3 типи матерів
3 типи матерів

Така мати залишає у душі дитини порожнечу, яку важко заповнити. Діти шукають спосіб заповнити цю порожнечу, але зазвичай не там.

Мати "фарфорова лялечка"

Вона "розбивається" через сильні почуття, дає "задню" через його паніку, лють, печаль та страх, її лякають такі почуття.

Мати "фарфорова лялечка" замість допомогти:

– впадає в паніку;
– регресує, сама перетворюється на дитину побачивши невдоволення або прикрості свого дитя, чекає допомоги і розради;
– "душить" своєю любов'ю, стоїть у дитини над душею, намагаючись захистити від усіх бід;
– докоряє або злиться, караючи своїх дітей за "неправильні" почуття.

Як матері впливають на майбутнє дітей
Як матері впливають на майбутнє дітей

Такі діти не знають чого вони хочуть. У майбутньому вони схильні недооцінювати себе та брати надто багато на себе. Такі діти рано виростають і вимушені "няньчити" свою власну матір.

Владна мати

Така мати не може змиритися з думкою про те, що її дитина виросла. Вона намагається її стримати, викликати почуття провини, гніву або порушити межі.
Такій дитині:

  1. складно говорити "ні";
  2. складно довіряти, оскільки вона намагається усе контролювати та усіх;
  3. складно протистояти залежностям. Вона дозволяє іншим розпоряджатися своїм життям.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

ТИПЫ МАТЕРЕЙ и КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СУДЬБУ ДЕТЕЙ. Сохраняйте пост в закладки, и ставьте лайк, тема касается каждого?! ⠀ Она о том, какие жизненные сценарии закладывают в нас матери. ⠀ Сразу скажу, сегодня я провела подробный эфир на эту тему. Он обязателен к просмотру️! Доступен в инста до завтра до 14.00. ⠀ Даю выжимку из трех основных типов матерей. ⠀ Мать-призрак. Это эмоционально холодная, отстраненная мать. Она может хорошо ухаживать за ребенком, но остается закрытой для него эмоционально. ⠀ Например, она находится в депрессии и тонет в горе. Или постоянно занята и просто физически отсутствует. ⠀ Мать-призрак оставляет в душе ребенка пустоту, которую так сложно заполнить. Выросшие дети ищут заполнения этой дыры, но, как правило, не там… ⠀ Мать «фарфоровая куколка». Она «разбивается» от любых сильных чувств ребенка, пасует перед его паникой, яростью, печалью или страхом. Сила этих чувств пугает ее, и она не знает, как с ними быть. И вместо того, чтобы помочь ему справиться: ⠀ ️Впадает в панику ️Регрессирует, сама превращается в ребенка при виде недовольства или огорчения своего дитя, ждет помощи и утешения ️«Удушает» своей любовью, стоит у ребенка над душой, пытаясь оградить от всех бед ️Упрекает или злится, наказывая своих детей за «неправильные» чувства ⠀ В результате выросшие дети склонны к недооценке себя, не знают, чего хотят и берут на себя слишком много. Просто потому что рано выросли и вынуждены был «нянчить» свою собственную мать. ⠀ Властная мать не выносит растущей самостоятельности ребенка и старается ее сдержать, вызывая чувство вины, подавляя ребенка гневом или нарушая границы. ⠀ В результате выросшему ребенку ⠀ ️сложно говорить «нет»; ️сложно доверять – он старается все и всех контролировать, как мать; ️или сложно противостоять зависимостям. Он позволяет другим распоряжаться своей жизнью. ⠀ 20 августа стартует мой курс «Как отделиться от матери и жить полной жизнью». Результаты выпускниц впечатляют! обязательно почитайте в карусели. На ранее бронирование, как обычно, цена особенно сладкая, а уже с 10 августа будет повышение стоимости. ⠀ В каком типе узнали свою маму? И делать ли конспект эфира? Да = 6000️ и 200 комментов.

A post shared by Чуткий психолог Ольга Товпеко (@olga_tovpeko) on

 

Теги: Здоров'я Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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