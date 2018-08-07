3 типи матерів та як вони впливають на майбутнє дітей

Матері діляться на кілька типів за своєю поведінкою та ставленням до малюка та материнства. Кожен з них якимось чином відбивається на розвитку дитини і його поведінці в майбутньому.

Психолог Ольга Товпенко розповіла про основні типи матерів та їх вплив на майбутнє дитини.

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Мати-примара

Це відсторонена та емоційно холодна мати. Вона може гарно доглядати за малюком, але не може відкритися емоційно.



3 типи матерів

Така мати залишає у душі дитини порожнечу, яку важко заповнити. Діти шукають спосіб заповнити цю порожнечу, але зазвичай не там.

Мати "фарфорова лялечка"

Вона "розбивається" через сильні почуття, дає "задню" через його паніку, лють, печаль та страх, її лякають такі почуття.

Мати "фарфорова лялечка" замість допомогти:

– впадає в паніку;

– регресує, сама перетворюється на дитину побачивши невдоволення або прикрості свого дитя, чекає допомоги і розради;

– "душить" своєю любов'ю, стоїть у дитини над душею, намагаючись захистити від усіх бід;

– докоряє або злиться, караючи своїх дітей за "неправильні" почуття.



Як матері впливають на майбутнє дітей

Такі діти не знають чого вони хочуть. У майбутньому вони схильні недооцінювати себе та брати надто багато на себе. Такі діти рано виростають і вимушені "няньчити" свою власну матір.

Владна мати

Така мати не може змиритися з думкою про те, що її дитина виросла. Вона намагається її стримати, викликати почуття провини, гніву або порушити межі.

Такій дитині:

складно говорити "ні"; складно довіряти, оскільки вона намагається усе контролювати та усіх; складно протистояти залежностям. Вона дозволяє іншим розпоряджатися своїм життям.

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