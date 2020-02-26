3 тисячі осіб готові були воювати в Криму проти Росії у 2014-му, – Чийгоз

Кримські татари готові були зі зброєю в руках захищати український Крим у перші дні російської окупації в 2014 році. Тоді лідери кримськоготатарського народу за добу склали список з 3 тисяч осіб, які могли воювати проти Росії-агресора.

Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз в інтерв'ю Укрінформу розповів, що в лютому 2014 року ці списки захисників України він передав лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Той якраз приїхав на півострів з Києва.

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Згодом російські окупанти шукали почали шукати цей список. Вони провели обшуки у помешканні Чийгоза, зривали підлогу. Проте, нічого не знайшли, бо писок Джемілєв забрав у столицю.

Мустафа-ага тоді приїхав з Києва. Він сказав, що вирішується питання зі зброєю з материкової України, і ми за один день склали перелік осіб, які були готові воювати — їх було близько 3 тисяч. Копій списку я не робив, оригінал передав Джемілєву, і він поїхав з ним до Києва, тому під час обшуку у мене нічого не знайшли,

– розповів Чийгоз.

Він додав, що на початку російської окупації у Криму активіно свторювали загони національної самооборони кримських татар.

"Усі чоловіки почали брати під охорону населені пункти і місця компактного проживання кримських татар. Наприклад, Бахчисарай весь був оточений нашими хлопцями", – додав він.

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Заступник голови Меджлісу зауважив, що зброя кримським татарам потрібна була не для демонстрації сили. Вони реально хотіли захищати свою Батьківщину.

Це був чіткий намір захищати свою землю. Так от, якби хоча б одна військова частина розпочала збройний опір, десятки тисяч з ними стояли б в окопах. Військові повинні були очолити опір, а кримські татари готові були їх підтримати,

– наголосив Чийгоз.

Проте він додав, що командири деяких військових частин у Криму були у змові з РФ і хотіли влаштувати провокацію: пропонували кримським татарам зайти в частину і відкрити ангари зі зброєю.

"Це була явна провокація, і ми на неї не пішли. Тому що ми точно знали, що потім ці командири військових частин і російські незаконні формування у Криму заявлять, що на них напали і відібрали у них зброю, а нас оголосять терористами. Згодом командири частин, у яких нам пропонували "взяти" зброю, вже служили в російській армії", – підсумував Чийгоз.

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