3 тисячі замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку (ДОКУМЕНТ)

Фонд гарантування вкладів провів аукціон з продажу пулу активів ПАТ "ВіЕйБі БАНК". При вартості лоту оціночною вартістю в 5,85 млрд грн, не змогли продати навіть в 5 разів дешевше: єдиною угодою на став продаж ділянки землі за 3 200 грн.

При цьому ексвласник банку Олег Бахматюк пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом в обсязі близько 8 млрд грн.

Торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ “Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн” з продажу активів VAB банку, які виставив на продаж ФГВФО, завершились нічим. Лот, що складається з 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій та майнові комплекси, кондитерський цех та комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть за умов продажу за мінімальною ціною - за 1,17 млрд грн при оголошеній початковій вартості лоту в 5,86 млрд грн.

Єдиною угодою став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею в 0,0024 Га за 3 200 грн. Про це повідомив сам Фонд гарантування вкладів на сайті ПАТ “ВіЕйБі БАНК”, пишуть “Українські новини”

Між тим держава може отримати повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, що неодноразово пропонував ексвласник “ВіЕйБі БАНК” Олег Бахматюк через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ і Фонду гарантування вкладів і досі не отримав.

“ВіЕйБі БАНК” (VAB банк), що мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом з більшістю українських банків під час так званого “банкопаду” - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році. Восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується ніби нецільового використання стабілізаційного кредиту VAB Банком, хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і винятково на виплати вкладникам. Сам ексвласник банку виступає ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою.