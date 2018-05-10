22:58
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

3G загубили десь по дорозі, – Гройсман скаржиться на погану якість з приходом 4G

1211 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 Канал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, що незадоволений якістю мобільного інтернету в Україні, погіршення якої спостерігається з появою 4G.

Про це глава Кабміну заявив під час засідання уряду у четвер.

Читайте також: 4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати

Він зауважив, що з появою в Україні 4G відчутно погіршилась якість 3G.

У нас було 2G, 3G, тепер 4G. Я думаю, що зі мною погодяться українці, що у багатьох містах у нас уже навіть і 3G перестало працювати. Так побігли за 4G, що 3G загубили десь по дорозі,
– обурився Гройсман.

З цього приводу він дав доручення Національній комісії з питань регулювання зв'язку провести заміри щодо роботи мобільних операторів у рамках доступу до інтернету.

"Нехай потім не ображаються. Ми будемо говорити правду. Гроші ж вони всі беруть чесно. Там же зразу з рахунку знімається. Але якість зв'язку значно погіршилася. І якщо хтось говорить, що це такий транзитний період з 3G до 4G, добре, я згоден. Але зробіть його безкоштовним", – запропонував глава уряду.

Він зазначив, що необхідні заміри проведуть найближчим часом, а результат пообіцяв повідомити публічно.

Дивіться відео засідання уряду 10 травня під головуванням Володимира Гройсмана: 

4G в Україні запустили 30 березня. Три найбільші мобільні оператори України Lifecell, "Київстар" та "Vodafone-Україна" придбали частоти для розвитку в Україні технології цього покоління зв’язку.

Теги: Інтернет Техно Володимир Гройсман 4G
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 331
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 454
Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація "царя" Путіна
816
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 580
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2427
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук