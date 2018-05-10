3G загубили десь по дорозі, – Гройсман скаржиться на погану якість з приходом 4G

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, що незадоволений якістю мобільного інтернету в Україні, погіршення якої спостерігається з появою 4G.

Про це глава Кабміну заявив під час засідання уряду у четвер.

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Він зауважив, що з появою в Україні 4G відчутно погіршилась якість 3G.

У нас було 2G, 3G, тепер 4G. Я думаю, що зі мною погодяться українці, що у багатьох містах у нас уже навіть і 3G перестало працювати. Так побігли за 4G, що 3G загубили десь по дорозі,

– обурився Гройсман.

З цього приводу він дав доручення Національній комісії з питань регулювання зв'язку провести заміри щодо роботи мобільних операторів у рамках доступу до інтернету.

"Нехай потім не ображаються. Ми будемо говорити правду. Гроші ж вони всі беруть чесно. Там же зразу з рахунку знімається. Але якість зв'язку значно погіршилася. І якщо хтось говорить, що це такий транзитний період з 3G до 4G, добре, я згоден. Але зробіть його безкоштовним", – запропонував глава уряду.

Він зазначив, що необхідні заміри проведуть найближчим часом, а результат пообіцяв повідомити публічно.

Дивіться відео засідання уряду 10 травня під головуванням Володимира Гройсмана:

4G в Україні запустили 30 березня. Три найбільші мобільні оператори України Lifecell, "Київстар" та "Vodafone-Україна" придбали частоти для розвитку в Україні технології цього покоління зв’язку.