Водіям ще 4 регіонів почнуть надсилати "листи щастя" з їхніми порушеннями

На автомобільних дорогах Житомирщини, Кіровоградщини, Кропивницького та Харкова запрацюють камери фіксації правопорушень. Прилади почнуть функціонувати з 12 години 26 липня.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що Кропивницький та Харків стануть другим та третім обласними центрами після Києва, у яких запрацюють камери автофіксації.

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​​З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі,

– йдеться у повідомленні.

Розташування камер

Кіровоградська область:

на 248 кілометрі+169 автодороги М-05 у напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

на 253 кілометрі+462 автодороги М-05 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

Житомирська область:

на 94 кілометрі+461 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

на 94 кілометрі+686 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

на 97 кілометрі+297 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

на 97 кілометрі+627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 кілометрів на годину)

на 158 кілометрі+305 (села Березівка, Житомирського району) автодороги М-06 у напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 кілометрів на годину)

Кропивницький:

вулиця Яновського, 65, у напрямку вулиці Ушакова (обмеження швидкості 50 кілометрів на годину)

вулиця Холодноярська, 196, у напрямку вулиці Короленка (обмеження швидкості 50 кілометрів на годину)

вулиця Полтавська, 40, у напрямку площі Дружби Народів (обмеження швидкості 50 кілометрів на годину)

Харків:

проспект Московський, 118, у напрямку вулиці Соїча (обмеження швидкості 50 кілометрів на годину)

Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками,

– додали у МВС.

Зниження порушень ПДР

В Україні система фотовідеофіксації запрацювала 1 червня 2020 року. А наприкінці листопада минулого року почали діяти нові правила дорожнього руху

За рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже у 10 разів.

Одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП у 3 рази в місцях, де були встановлені камери.



Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу