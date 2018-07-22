400 українців зареєструвалися в запливі через протоку Босфор, що з'єднує Азію та Європу

Понад чотири сотні українців приїхали до Туреччини аби перепливти протоку Босфор, яка з'єднує Чорне та Мармурове моря, азійську та Європейську частину Стамбулу. А це шість з половиною кілометрів, які потрібно подолати за течією за дві години.

Заплив стартував о 10 годині ранку і о 12 завершився.

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Це 30-й заплив – ювілейні змагання. Участь в них взяли майже дві з половиною тисячі учасників з усього світу. А квитки розкупили за 2 години. При тому, що коштували вони 120 доларів. Тих, хто вирішив зійти з дистанції – підбирали рятувальні шлюпки. Більшість українців дистанцію подолали. Першим до фінішу приплив американець.

Враженнями від непростого запливу поділились наші спортсмени. Львів'янин Олег Блінов проплив дистанцію за 1 годину 19 секунд.

Я відчуваю ейфорію, це було дуже тяжко, дуже тривало, але я це зробив. Тут дуже багато різних зворотніх течій, і важливо потрапити саме у ту течію, яка тобі підходить, бо інакше ти буде плисти проти течії і ти просто не допливеш,

– розповів Олег.

До слова, з 22 по 29 липня вперше в Україні відбудеться Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. Змагання відбудуться у Києві.