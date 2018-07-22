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400 українців зареєструвалися в запливі через протоку Босфор, що з'єднує Азію та Європу

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400 українців зареєструвалися в запливі через протоку Босфор, що з'єднує Азію та Європу
400 українців зареєструвалися в запливі через протоку Босфор, що з'єднує Азію та Європу / yulianacar.com

Понад чотири сотні українців приїхали до Туреччини аби перепливти протоку Босфор, яка з'єднує Чорне та Мармурове моря, азійську та Європейську частину Стамбулу. А це шість з половиною кілометрів, які потрібно подолати за течією за дві години.

Заплив стартував о 10 годині ранку і о 12 завершився.

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Це 30-й заплив – ювілейні змагання. Участь в них взяли майже дві з половиною тисячі учасників з усього світу. А квитки розкупили за 2 години. При тому, що коштували вони 120 доларів. Тих, хто вирішив зійти з дистанції – підбирали рятувальні шлюпки. Більшість українців дистанцію подолали. Першим до фінішу приплив американець.

Враженнями від непростого запливу поділились наші спортсмени. Львів'янин Олег Блінов проплив дистанцію за 1 годину 19 секунд.

Я відчуваю ейфорію, це було дуже тяжко, дуже тривало, але я це зробив. Тут дуже багато різних зворотніх течій, і важливо потрапити саме у ту течію, яка тобі підходить, бо інакше ти буде плисти проти течії і ти просто не допливеш,
– розповів Олег.

До слова, з 22 по 29 липня вперше в Україні відбудеться Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. Змагання відбудуться у Києві.

Теги: Новини України Водні види спорту Новини Туреччини
Джерело: 24 канал
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