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22:53, 26 червня
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40-річна актриса Зої Салдана показала струнку фігуру у купальнику: фото

640 Читать новость на русском
Зої Салдана
Зої Салдана / Фото з відкритих джерел

Американська актриса, зірка фільмів студії Marvel Зої Салдана влаштувала перерву у зйомках і відправилася на відпочинок у сонячну Італію.

Зої підловили папарацці, коли вона насолоджувалася відпусткою на пляжі у Форте-дей-Мармі, пише Daily Mail.

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Актриса, яка 19 червня відсвяткувала 40 день народження, обрала для відпочинку купальник у леопардовий принт від Stella McCartney.

Зої Салдана у купальнику від Stella McCartney

Салдана продемонструвала ідеальну спортивну фігуру – і це не дивно, оскільки зірка постійно підтримує тіло у формі, щоб виконувати різноманітні трюки у кіно.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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