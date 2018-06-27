40-річна актриса Зої Салдана показала струнку фігуру у купальнику: фото

Американська актриса, зірка фільмів студії Marvel Зої Салдана влаштувала перерву у зйомках і відправилася на відпочинок у сонячну Італію.

Зої підловили папарацці, коли вона насолоджувалася відпусткою на пляжі у Форте-дей-Мармі, пише Daily Mail.

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Актриса, яка 19 червня відсвяткувала 40 день народження, обрала для відпочинку купальник у леопардовий принт від Stella McCartney.

Зої Салдана у купальнику від Stella McCartney

Салдана продемонструвала ідеальну спортивну фігуру – і це не дивно, оскільки зірка постійно підтримує тіло у формі, щоб виконувати різноманітні трюки у кіно.