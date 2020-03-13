40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу
Більше 40 тисяч медичних масок спробували провезти через українсько-польський кордон. Митники затримали два легкові автомобілі з медзасобами на контрольно-пропускних пунктах Шегині – Медика та Рава-Руська – Гребенне.
Двоє мешканців Києва спробували вивезти до Польщі легковим автомобілем більше 28 тисяч одноразових медичних масок у пункті пропуску Шегині – Медика.
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Митникам показали фіскальні чеки, які свідчать про те, що маски були придбані в аптеках. Проте, через заборону уряду на експорт товарів протиепідемічного призначення, їх не пропустили.
У Раві-Руській – Гребенному громадянин Польщі теж спробував провезти на батьківщину 11 тисяч медичних масок.
Раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали 1,5 тонни медичних масок. Вони прямували до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії.
Що відомо про заборону уряду:
До 1 червня 2020 року Кабмін обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.
Не можна вивозити з України такі медзасоби:
- водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички із інших полімерних матеріалів;
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халати ізоляційні медичні одноразові;
- маски медичні;
- окуляри захисні;
- щитки захисні;
- респіратори класу захисту не нижче не нижче FFP2.
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