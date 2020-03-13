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      40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу

      -
      40 тисяч масок спробували провезти з України до Польщі / Галицька митниця Держмитслужби

      Більше 40 тисяч медичних масок спробували провезти через українсько-польський кордон. Митники затримали два легкові автомобілі з медзасобами на контрольно-пропускних пунктах Шегині – Медика та Рава-Руська – Гребенне.

      Двоє мешканців Києва спробували вивезти до Польщі легковим автомобілем більше 28 тисяч одноразових медичних масок у пункті пропуску Шегині – Медика. 

      До теми Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік

      Митникам показали фіскальні чеки, які свідчать про те, що маски були придбані в аптеках. Проте, через заборону уряду на експорт товарів протиепідемічного призначення, їх не пропустили.

      У Раві-Руській – Гребенному громадянин Польщі теж спробував провезти на батьківщину 11 тисяч медичних масок.

      Раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали 1,5 тонни медичних масок. Вони прямували до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії.

      Що відомо про заборону уряду:

      До 1 червня 2020 року Кабмін обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.

      Не можна вивозити з України такі медзасоби:

      • водонепроникні лабораторні костюми;
      • рукавички із інших полімерних матеріалів;
      • рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
      • рукавички неопудрені з нітрилу;
      • халати ізоляційні медичні одноразові;
      • маски медичні;
      • окуляри захисні;
      • щитки захисні;
      • респіратори класу захисту не нижче не нижче FFP2.


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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Державна митна служба Медицина Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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