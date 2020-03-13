40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу

Більше 40 тисяч медичних масок спробували провезти через українсько-польський кордон. Митники затримали два легкові автомобілі з медзасобами на контрольно-пропускних пунктах Шегині – Медика та Рава-Руська – Гребенне.

Двоє мешканців Києва спробували вивезти до Польщі легковим автомобілем більше 28 тисяч одноразових медичних масок у пункті пропуску Шегині – Медика.

До теми Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік

Митникам показали фіскальні чеки, які свідчать про те, що маски були придбані в аптеках. Проте, через заборону уряду на експорт товарів протиепідемічного призначення, їх не пропустили.

У Раві-Руській – Гребенному громадянин Польщі теж спробував провезти на батьківщину 11 тисяч медичних масок.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали 1,5 тонни медичних масок. Вони прямували до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії.

Що відомо про заборону уряду:

До 1 червня 2020 року Кабмін обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.



Не можна вивозити з України такі медзасоби:

водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички із інших полімерних матеріалів;

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички неопудрені з нітрилу;

халати ізоляційні медичні одноразові;

маски медичні;

окуляри захисні;

щитки захисні;

респіратори класу захисту не нижче не нижче FFP2.



Прості поради, як не заразитися небезпечними вірусами / Інфографіка 24 каналу