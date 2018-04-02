41-річна актриса Ельза Патакі показала фігуру у бікіні: фото

Зіркове подружжя Кріс Хемсворт та Ельза Патакі відправилися святкувати пасхальний вікенд в Австралію.

41-річна Патакі мати трьох дітей, але її фігурі може позаздрити багато жінок. Іспанська актриса виглядала у чудовій формі під час відпочинку на пляжі у Байрон-Бей.

Читайте також: Американська модель Олівія Калпо засвітила стрункі ноги у міні-сукні: фото

Ельза Патакі

Ельза з дітьми

Ельза з дітьми

Кріс та Ельза насолоджувалися вікендом у коли друзів, серед яких був актор Метт Деймон з дружиною Лучаною Баррозо.

Кріс Хемсворт та Метт Деймон

Кріс Хемсворт та Ельза Патакі

Хто така Ельза Патакі?



Іспанська актриса, яка відома ролями у двох частина фільму "Форсаж". Патакі одружена з австралійським актором Крісом Хемсвортом, у пари троє дітей.