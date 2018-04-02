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41-річна актриса Ельза Патакі показала фігуру у бікіні: фото

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Ельза Патакі
Ельза Патакі / www.dailymail.co.uk

Зіркове подружжя Кріс Хемсворт та Ельза Патакі відправилися святкувати пасхальний вікенд в Австралію.

41-річна Патакі мати трьох дітей, але її фігурі може позаздрити багато жінок. Іспанська актриса виглядала у чудовій формі під час відпочинку на пляжі у Байрон-Бей.

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Ельза Патакі

Ельза з дітьми

Ельза з дітьми

Кріс та Ельза насолоджувалися вікендом у коли друзів, серед яких був актор Метт Деймон з дружиною Лучаною Баррозо.

Кріс Хемсворт та Метт Деймон

Кріс Хемсворт та Ельза Патакі

Хто така Ельза Патакі?

Іспанська актриса, яка відома ролями у двох частина фільму "Форсаж". Патакі одружена з австралійським актором Крісом Хемсвортом, у пари троє дітей.

Теги: Голлівуд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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