41-річна актриса Ельза Патакі показала фігуру у бікіні: фото
Зіркове подружжя Кріс Хемсворт та Ельза Патакі відправилися святкувати пасхальний вікенд в Австралію.
41-річна Патакі мати трьох дітей, але її фігурі може позаздрити багато жінок. Іспанська актриса виглядала у чудовій формі під час відпочинку на пляжі у Байрон-Бей.
Читайте також: Американська модель Олівія Калпо засвітила стрункі ноги у міні-сукні: фото
Ельза Патакі
Ельза з дітьми
Ельза з дітьми
Кріс та Ельза насолоджувалися вікендом у коли друзів, серед яких був актор Метт Деймон з дружиною Лучаною Баррозо.
Кріс Хемсворт та Метт Деймон
Кріс Хемсворт та Ельза Патакі
Хто така Ельза Патакі?
Іспанська актриса, яка відома ролями у двох частина фільму "Форсаж". Патакі одружена з австралійським актором Крісом Хемсвортом, у пари троє дітей.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі