42-річна акторка Діана Крюгер вперше стала мамою

Німецька акторка і фотомодель Діана Крюгер народила свою першу дитину від зірки серіалу "Ходячі мерці" Нормана Рідуса.

Про це повідомляє видання People. Однак новоспечені батьки не коментують поповнення у сім'ї.

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Всю вагітність Діана Крюгер тримала у секреті подробиці, тому наразі невідомо ані стать, ані ім'я первістка акторки.



Діана Крюгер / Backgrid

У ЗМІ заговорили про першу вагітність Діани Крюгер під час Каннського кінофестивалю. Тоді акторка одягала сукні вільних фасонів, які дозволяли їй приховати зміни у фігурі, а також утримувалася від алкоголю. Тоді новину про поповнення пара офіційно не підтверджувала.

До слова, Діана і Норман познайомилися в 2015 році на зйомках фільму "Небо". Про те, що вони зустрічаються, заговорили в 2017, коли папараці застали закоханих за поцілунками. Для актриси дитина буде першою. Норман вже виховує 19-річного сина Мингуса Люсьєна Рідус від стосунків з моделлю Хеленою Крістенсен.