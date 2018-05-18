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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

42 євро за тонну до вересня 2019 року: Верховна Рада підняла експортне мито на металобрухт

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Металобрухт
Металобрухт / zik.ua

Верховна Рада 17 травня проголосувала в першому читанні і в цілому за Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" №8226.

Він передбачає збільшення експортного мита на металобрухт до 42 євро/тонну і продовження її дії на рік, до вересня 2019 року.

За відповідний закон проголосували 248 депутатів, проти – 3, утрималися – 3.

Авторами законопроекту, зокрема, є лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і депутати РПЛ, пише Uaprom.

Представляючи даний законопроект з парламентської трибуни, глава Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, що попереднє мито в 30 євро вже перестало виконувати захисну функцію.

"Ситуація на світових ринках загострюється. Ціни на металобрухт ростуть. Тому пропонується підняти це мито до 42 євро за тонну", – сказав він, додавши, що бюджетний ефект від цього законопроекту перевищив 1 млрд гривень на рік.

Потім В. Галасюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав: "Новий "металургійний закон, ініційований РПЛ, прийнято! Це щеплення для курсу гривні і рівня цін!".

Нагадаємо, в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури парламент прийняв Закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

У 2017 році парламент продовжив дію "металургійного закону" ще на 1 рік.

Теги: металургія мито Олег Ляшко Радикальна партія Законодавство Верховна Рада Експорт Фінанси
Джерело: 24 Канал
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