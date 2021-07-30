Рішення про тюремне ув'язнення чоловіка ухвалив Кіровський районний суд Дніпра. Про це повідомили 29 липня.

Інший випадок Торкався інтимних місць у воді: у Харкові чоловік домагався 8-річної дівчинки – відео

Лишили без нагляду дорослих

У травні 2018 року зловмисник скористався тим, що 9-річного хлопчика залишили без нагляду дорослих. Він здійснив фізичне насильство над дитиною, щоб задовольнити статеву пристрасть.

Цей чоловік уже тричі відбував покарання у вигляді обмеження волі. Слід зазначити, що останній раз його визнали винним в аналогічному злочині.

Яке покарання чекає на чоловіка

Його судили за статтею про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене повторно, щодо малолітнього. За це чоловік проведе у в'язниці 12 років.

Зверніть увагу! У Києві 9 червня впіймали хлопця 14 років, який змушував дітей займатися оральним і анальним сексом. Згодом до поліції звернулися батьки однієї з постраждалих дітей. Тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження.