44-річна Хайді Клум показала провокаційні фото в білизні

Німецька топ-модель Хайді Клум поділилася кадрами, на яких вона зображена лише у сексуальному боді.

44-річна Хайді виклала пікантні знімки у своєму Instagram.

На одному кадрі Клум ніжиться на ліжку в одному лише боді та босоніжках на підборах. На кадрі також добре видно її сідниці.

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Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 29 Січ 2018 р. о 2:52 PST

Друге фото чорно-біле, на ньому модель у тому ж образі, але вже в іншій позі.