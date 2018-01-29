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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

44-річна Хайді Клум показала провокаційні фото в білизні

22:08, 29 січня 1807 Читать новость на русском
Хайді Клум
Хайді Клум / Соцмережі

Німецька топ-модель Хайді Клум поділилася кадрами, на яких вона зображена лише у сексуальному боді.

44-річна Хайді виклала пікантні знімки у своєму Instagram.

На одному кадрі Клум ніжиться на ліжку в одному лише боді та босоніжках на підборах. На кадрі також добре видно її сідниці.

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Друге фото чорно-біле, на ньому модель у тому ж образі, але вже в іншій позі.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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