44-річна Хайді Клум показала провокаційні фото в білизні
22:08, 29 січня 1807 Читать новость на русском
Німецька топ-модель Хайді Клум поділилася кадрами, на яких вона зображена лише у сексуальному боді.
44-річна Хайді виклала пікантні знімки у своєму Instagram.
На одному кадрі Клум ніжиться на ліжку в одному лише боді та босоніжках на підборах. На кадрі також добре видно її сідниці.
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Друге фото чорно-біле, на ньому модель у тому ж образі, але вже в іншій позі.
Джерело: 24 Канал
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