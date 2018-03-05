44-річна Хайді Клум здивувала сміливим образом без білизни: фото

Відома німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум вкотре підкреслила свою сексуальність відвертим вбранням.

Як відомо, зірка нещодавно заявила, що "жінка не має терміну придатності", тому може оголятись та відчувати себе привабливою. Так Хайді Клум відреагувала на нещадну критику людей, які радили їй змінити вподобання та припинити публікувати відверті фото.

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Підтверджуючи свої слова, відома модель з'явилась на вечірці в честь церемонії нагородження "Оскар 2018" у спокусливій сукні без білизни. Для світського заходу Хайді Клум обрала плаття від Georges Hobeika з напівпрозорої тканини. Дизайнери оголили зону декольте зірки завдяки грайливому ромбу.

Яскраве та блискуче вбрання Хайді Клум також підкреслило засмаглі ноги моделі, які вона виставила на показ. Образ зірка доповнила золотими босоніжками на підборах та прикрасами.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 4 Бер 2018 р. о 8:39 PST

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 4 Бер 2018 р. о 5:19 PST

Допис, поширений Photos People (@world_celebrities56) 5 Бер 2018 р. о 8:12 PST

Допис, поширений fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) 5 Бер 2018 р. о 5:44 PST



Хайді Клум на вечірці після вручення "Оскару"