450 голів і 16 трофеїв. "Реал" зворушливим відео попрощався з Роналду

10 липня португалець Кріштіану Роналду офіційно покинув мадридський "Реал" та став гравцем туринського "Ювентуса".

Трансфер футболіста відбувся за проханням самого гравця. У відкритому листі до вболівальників Кріштіану Роналду прокоментував своє рішення покинути мадридський "Реал".

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"Я вважаю, що прийшов час почати новий етап в моєму житті, тому я і попросив клуб прийняти пропозицію про мій трансфер. Це моє рішення і я прошу всіх, в тому числі уболівальників, зрозуміти мене, будь ласка. Також я дуже вдячний цьому клубу, цим фанатам і цьому місту. Я можу тільки подякувати всім за ту любов і прихильність, яку до мене тут проявляли", – сказав португалець.

В свою чергу, у якості прощання "Реал" у своєму Twitter опублікував відео з найбільш пам'ятними моментами Кріштіану в Мадриді – починаючи від офіційного представлення та завершуючи трьома поспіль перемогами в Лізі чемпіонів.

Роналду став кращим бомбардиром в історії "Реала", забивши 451 гол в 438 іграх. Він завоював з командою 16 титулів, серед яких 4 єврокубка, три з яких були взяті поспіль. На особистому рівні, граючи за "Реал" він завоював 4 "Золоті м'ячі" і 3 "Золоті бутси".

Nine incredible years. Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 10 Июл 2018 в 10:19 PDT

Для "Реала" Роналду назавжди залишиться одним з великих символів і унікальним прикладом для наступних поколінь.