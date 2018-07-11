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450 голів і 16 трофеїв. "Реал" зворушливим відео попрощався з Роналду

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Кріштіану Роналду перейшов у "Ювентус"
Кріштіану Роналду перейшов у "Ювентус"

10 липня португалець Кріштіану Роналду офіційно покинув мадридський "Реал" та став гравцем туринського "Ювентуса".

Трансфер футболіста відбувся за проханням самого гравця. У відкритому листі до вболівальників Кріштіану Роналду прокоментував своє рішення покинути мадридський "Реал".

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"Я вважаю, що прийшов час почати новий етап в моєму житті, тому я і попросив клуб прийняти пропозицію про мій трансфер. Це моє рішення і я прошу всіх, в тому числі уболівальників, зрозуміти мене, будь ласка. Також я дуже вдячний цьому клубу, цим фанатам і цьому місту. Я можу тільки подякувати всім за ту любов і прихильність, яку до мене тут проявляли", – сказав португалець.

В свою чергу, у якості прощання "Реал" у своєму Twitter опублікував відео з найбільш пам'ятними моментами Кріштіану в Мадриді – починаючи від офіційного представлення та завершуючи трьома поспіль перемогами в Лізі чемпіонів.

Роналду став кращим бомбардиром в історії "Реала", забивши 451 гол в 438 іграх. Він завоював з командою 16 титулів, серед яких 4 єврокубка, три з яких були взяті поспіль. На особистому рівні, граючи за "Реал" він завоював 4 "Золоті м'ячі" і 3 "Золоті бутси".

 

Nine incredible years.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Для "Реала" Роналду назавжди залишиться одним з великих символів і унікальним прикладом для наступних поколінь.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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