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45-річна Гвінет Пелтроу показала струнку фігуру у бікіні: фото з відпочинку

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Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / Tracey Mattingly

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала результат своїх інтенсивних тренувань – зірка показала неймовірну фігуру у маленькому чорному бікіні.

Гвінет плавала та розслабилася на розкішній яхті біля берегів Капрі, пише Daily Mail. До слова, яхта належить італійському дизайнеру Valentino.

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45-річна актриса відпочивала у компанії коханого, телевізійного продюсера Бреда Фелчака.

Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак

Для італійських канікул Пелтроу обрала крихітне чорне бікіні, показавши струнку талію.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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