45-річна Хайді Клум похизувалася довгими ногами і декольте у блискучій міні-сукні: фото

Знаменита німецька модель Хайді Клум, яка напередодні знялася на обкладинку журналу Ocean Drive, 12 липня відвідала презентацію глянцю у Лос-Анджелесі.

Для виходу Хайді Клум одягла розкішну золоту міні-сукню в паєтках з глибоким декольте від Greta Constantine і золоті туфлі на підборах.

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Зауважимо, що на заході Хайді була без бойфренда Томаса Каулітца.

Хайді написала на своїй сторінці в Instagram, що пишається тим, що вона знялася на обкладинку журналу.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 12 Лип 2018 р. о 9:49 PDT



Хайді Клум / Getty



Хайді Клум / Getty