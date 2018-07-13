00:30
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 15°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

45-річна Хайді Клум похизувалася довгими ногами і декольте у блискучій міні-сукні: фото

401 Читать новость на русском
Хайді Клум
Хайді Клум / GettyImages

Знаменита німецька модель Хайді Клум, яка напередодні знялася на обкладинку журналу Ocean Drive, 12 липня відвідала презентацію глянцю у Лос-Анджелесі.

Для виходу Хайді Клум одягла розкішну золоту міні-сукню в паєтках з глибоким декольте від Greta Constantine і золоті туфлі на підборах.

Читайте також: Хайді Клум розповіла про секрети стрункості: поради супермоделі

Зауважимо, що на заході Хайді була без бойфренда Томаса Каулітца.

Хайді написала на своїй сторінці в Instagram, що пишається тим, що вона знялася на обкладинку журналу.

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

хайді клум
Хайді Клум / Getty

хайді клум
Хайді Клум / Getty

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
13 липня, 23:07 Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
2224
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
13 липня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 298
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1874
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
13 липня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 737
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
13 липня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 719
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук