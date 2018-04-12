45-річна Ванесса Параді приміряла шубу поверх оголеного тіла: модна фотозйомка

Французька співачка та актриса Ванесса Параді стала обличчям нового випуску журналу Grazia, де приміряла декілька ефектних та неочікуваних образів.

Про це повідомляють на сайті видання.

Автором стильної фотоісторії став митець Жан-Батист Мондіно. Для обкладинки французького глянцю Ванесса обрала шубу зі штучного хутра поверх оголеного тіла.

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Ванесса Параді для Grazia

На інших кадрах зірка постала в кардинально різних імпровізаціях: на одних світлинах Параді одягнула легкий білий костюм, позуючи з собакою, а на інших фото – ефектні джинси та короткий топ, засвітивши свій плоский живіт та підтягнуті форми.

Окрім зйомки, Ванесса розповіла про власний успіх та її становлення в акторській кар’єрі, а також підкреслила, чому вона так любить свою рідну країну.

Я щаслива, що моє ім'я асоціюється з образом Франції. Мені здається, так сталося тому що я давно в цьому бізнесі, і моя кар'єра почалася ще в молодості. Я дорослішала на очах у всього світу. Мені дуже лестить це, я пишаюся цим. Я дуже люблю свою країну незважаючи на те, що половину свого життя мені доводиться жити в інших країнах. Я не буду говорити про політику або про націоналізм. Я просто люблю свою країну, тому що вона дуже красива,

– зазначила Параді.