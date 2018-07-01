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45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж: фото

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Ванесса Параді
Ванесса Параді / Фото з відкритих джерел

У суботу, 30 червня, знаменита французька актриса, екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді вперше вийшла заміж за режисера і сценариста Самюеля Беншетрі.

Відомо, що подружжя з дуже скромною церемонією зареєструвало свій шлюб в мерії містечка Сен-Сімеон поблизу Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.

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Наречена Ванесса Параді була у білій сукні і з фатою, прикрашеної рожевими і фіолетовими квітами. Наречений – у темно-синьому костюмі.

Крім того, серед гостей була присутня дочка Ванесси Лілі-Роуз Депп.

 

Допис, поширений Jonh doe (@jonhdoe62_)

ванесса параді самюель беншетрі
Самюель Беншетрі і Ванесса Параді

Зауважмо, що Параді прожила з Джонні Деппом 14 років у цивільному шлюбі і народила двох спільних дітей, проте жодного разу не була одружена з ним офіційно.

джонні депп і ванесса параді
Джонні Депп і Ванесса Параді

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Кіно Джонні Депп
Джерело: 24 Канал
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