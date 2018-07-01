45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж: фото

У суботу, 30 червня, знаменита французька актриса, екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді вперше вийшла заміж за режисера і сценариста Самюеля Беншетрі.

Відомо, що подружжя з дуже скромною церемонією зареєструвало свій шлюб в мерії містечка Сен-Сімеон поблизу Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.

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Наречена Ванесса Параді була у білій сукні і з фатою, прикрашеної рожевими і фіолетовими квітами. Наречений – у темно-синьому костюмі.

Крім того, серед гостей була присутня дочка Ванесси Лілі-Роуз Депп.

Допис, поширений Jonh doe (@jonhdoe62_) 30 Чер 2018 р. о 10:59 PDT

Допис, поширений Le Parisien (@leparisien) 30 Чер 2018 р. о 11:03 PDT



Самюель Беншетрі і Ванесса Параді

Зауважмо, що Параді прожила з Джонні Деппом 14 років у цивільному шлюбі і народила двох спільних дітей, проте жодного разу не була одружена з ним офіційно.



Джонні Депп і Ванесса Параді