45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж: фото
У суботу, 30 червня, знаменита французька актриса, екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді вперше вийшла заміж за режисера і сценариста Самюеля Беншетрі.
Відомо, що подружжя з дуже скромною церемонією зареєструвало свій шлюб в мерії містечка Сен-Сімеон поблизу Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.
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Наречена Ванесса Параді була у білій сукні і з фатою, прикрашеної рожевими і фіолетовими квітами. Наречений – у темно-синьому костюмі.
Крім того, серед гостей була присутня дочка Ванесси Лілі-Роуз Депп.
Самюель Беншетрі і Ванесса Параді
Зауважмо, що Параді прожила з Джонні Деппом 14 років у цивільному шлюбі і народила двох спільних дітей, проте жодного разу не була одружена з ним офіційно.
Джонні Депп і Ванесса Параді