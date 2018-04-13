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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

46-річна актриса українського походження вперше виходить заміж, – ЗМІ

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Вайнона Райдер і Скотт Маккінлі Хан
Вайнона Райдер і Скотт Маккінлі Хан / www.gettyimages.in

За інформацією ЗМІ американська актриса українсько-єврейського походження Вайнона Райдер отримала пропозицію одруження від коханого Скотта Маккінлі Хана.

Чутки про роман актриси з дизайнером Скоттом вперше з’явились у 2011 році. На 8 році стосунків пара вирішила одружитись. Джерела, близькі до оточення зірки, розповіли, що жінка почуває себе неймовірно щасливою з коханим. Відомо, що пара не хоче влаштовувати розкішну церемонію, а гостями весілля будуть найближчі люди. Дата щасливої події поки не відома.

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Що цікаво, у 1990-тих Вайнона мала стосунки з Джонні Деппом, після чого довго була противницею шлюбу.

"Я впевнена, що набагато краще взагалі ніколи не вступати в шлюб, ніж кілька разів розлучатися", – зазначала вона в одному з інтерв'ю.


Вайнона Райдер і Скотт Маккінлі Хан

Кіноактриса також зустрічалась із музикантом Дейвом Пірнером та навіть була заручена з актором Меттом Деймоном.

Теги: Голлівуд Зіркові весілля Кіно LifeStyle Мода
Джерело: Guioteca
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