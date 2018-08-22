47-річна Клаудія Шиффер показала фантастичну фігуру у купальнику: фото

Супермодель 90-х Клаудія Шиффер відправилася на канікули в Порто-Венере. Там зірка подіумів відпочиває разом з сім'єю і друзями.

Папарацці підловили 47-річну Шиффер, коли вона насолоджувалася сонячними ваннами на яхті. Клаудія обрала червоне бікіні, продемонструвавши приголомшливу струнку фігуру. Читайте також: Сексуальна Кім Кардашян оголила сідниці в крихітному бікіні: 18+ Клаудія Шиффер зараз у чудовій формі В Італії зірка відпочиває в чоловіка Меттью Вона (британського режисера і продюсера) і дітей – 15-річного сина Каспара, а також доньок – 13-річної Клементини і 8-річної Козими Вайлет Он Драммонд. Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 12 Сер 2018 р. о 12:57 PDT Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 17 Сер 2018 р. о 1:03 PDT