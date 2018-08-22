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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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47-річна Клаудія Шиффер показала фантастичну фігуру у купальнику: фото

1457 Читать новость на русском
Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер / Фото з Іnstagram

Супермодель 90-х Клаудія Шиффер відправилася на канікули в Порто-Венере. Там зірка подіумів відпочиває разом з сім'єю і друзями.

Папарацці підловили 47-річну Шиффер, коли вона насолоджувалася сонячними ваннами на яхті. Клаудія обрала червоне бікіні, продемонструвавши приголомшливу струнку фігуру.

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Клаудія Шиффер зараз у чудовій формі

В Італії зірка відпочиває в чоловіка Меттью Вона (британського режисера і продюсера) і дітей – 15-річного сина Каспара, а також доньок – 13-річної Клементини і 8-річної Козими Вайлет Он Драммонд.

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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