47-річна Клаудія Шиффер показала фантастичну фігуру у купальнику: фото
Супермодель 90-х Клаудія Шиффер відправилася на канікули в Порто-Венере. Там зірка подіумів відпочиває разом з сім'єю і друзями.
Папарацці підловили 47-річну Шиффер, коли вона насолоджувалася сонячними ваннами на яхті. Клаудія обрала червоне бікіні, продемонструвавши приголомшливу струнку фігуру.
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Клаудія Шиффер зараз у чудовій формі
В Італії зірка відпочиває в чоловіка Меттью Вона (британського режисера і продюсера) і дітей – 15-річного сина Каспара, а також доньок – 13-річної Клементини і 8-річної Козими Вайлет Он Драммонд.
Джерело: 24 Канал
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