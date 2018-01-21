47-річна Наомі Кемпбелл оголилась для глянцю Love Magazine (18+)

Легендарна британська супермодель та актриса Наомі Кемпбелл знялась повністю оголеною в новому випуску журналу The Love Magazine. Зірка подіумів показала свої пікантні принади також у відеоролику.

Відповідні кадри з’явились на Instagram-сторінці видання.

Автором фотосету стали відомі фешн-фотографи Мерт Алаш і Маркус Пігготт. На обкладинці глянцю зірка позує одягненою у стильній чорній сукні, яка підкреслює її форми, а вже у відеоролику, у якому відтворений таймплапс з кадрів, Наомі вирішила повністю оголитись.

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