47-річна Наомі Кемпбелл оголилась для глянцю Love Magazine (18+)
23:01, 21 січня 3080 Читать новость на русском
Легендарна британська супермодель та актриса Наомі Кемпбелл знялась повністю оголеною в новому випуску журналу The Love Magazine. Зірка подіумів показала свої пікантні принади також у відеоролику.
Відповідні кадри з’явились на Instagram-сторінці видання.
Автором фотосету стали відомі фешн-фотографи Мерт Алаш і Маркус Пігготт. На обкладинці глянцю зірка позує одягненою у стильній чорній сукні, яка підкреслює її форми, а вже у відеоролику, у якому відтворений таймплапс з кадрів, Наомі вирішила повністю оголитись.
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Джерело: 24 Канал
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