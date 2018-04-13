47-річна Наомі Кемпбелл спокусливо оголилась для модного глянцю: фото 18+

Британська супермодель та актриса Наомі Кемпбелл знялась у дуже відвертому фотосеті для нового випуску журналу Numero.

Про це повідомляють на сайті міжнародного модного видання.

На чорно-білих кадрах 47-річна легенда подіумів приміряла декілька спокусливих образів, сексуально оголюючи свої груди та демонструючи свої стрункі форми. Автором зйомки став культовий німецький фотограф Петер Ліндберг, який проводив фотосет у Парижі.

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Наомі Кемпбелл для Numero

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Про спільну роботу з митцем на своїй сторінці в Instagram вже відгукнулась сама Наомі.

"Магічний динамічний дует Петер Ліндберг і Бабет Джиан. Я отримала неймовірне задоволення, працюючи з вами над новим номером Numero. Любов, радість і так багато сміху. Я люблю вас!", – прокоментувала супермодель.