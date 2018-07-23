48-річна Дженніфер Лопес показала спортивну фігуру після тренування: фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес похизувалась стрункою фігурою у спортивній формі. Зірка розмістила відповідне фото на своїй сторінці в Instagram.

Дженніфер Лопес не припиняє вражати прихильників розкішними образами та ідеальною фігурою. 48-річна зірка яскраво показує, що мама двох дітей може виглядати не менш ефектно, як вдвічі молодші за неї дівчата.

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Однак струнке тіло дається співачці не просто: вона щодня проводить години у спортивному залі та ретельно стежить за харчуванням. Підтримує в цьому Дженніфер Лопес її бойфренд – бейсболіст Алекс Родрігес. Пара часто приходить на тренування з коханим.

За день до свого дня народження Дженніфер Лопес не зрадила традиціям та пішла до спортзалу, звідки поділилась новим фото. Зірка зробила селфі, на якому продемонструвала ідеальний прес та апетитні форми. Спортивний топ на співачці виглядав досить пікантно, бо через білу тканину виднілись груди знаменитості.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 22 Лип 2018 р. о 12:34 PDT

Це не єдині фото, на яких видно розкішну фігуру Дженніфер Лопес. На початку липня артистка опублікувала знімок, на якому можна побачити ідеально стрункі форми співачки.