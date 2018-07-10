48-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальним пресом в стильному образі: фото

48-річна співачка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала ідеальну фігуру, яка є результатом активних тренувань.

Нещодавно зірку підловили на вулицях Лос-Анджелеса під час побачення з нареченим Алексом Родрігесом. Для романтичної зустрічі співачка вибрала звабливий комплект з дуже короткого топа-бюстьє з глибоким вирізом і розкльошених брюк.

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Дженніфер Лопес зачарувала стильним образом на побаченні з нареченим

Лопес доповнила образ сумкою від Chanel, білим укороченим піджаком та кремовими босоніжками на підборах.

Важко не помітити накачаний прес співачки, яка підтримує себе у формі регулярними тренуваннями.

Зірка багато часу проводить на тренуваннях заради довершеної фігури