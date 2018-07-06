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48-річна Дженніфер Лопес засвітила обручку: фото

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігез
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігез / Колаж 24 канал

Американська співачка Дженніфер Лопес відсвяткувала День незалежності США серед найближчих людей. Так, Лопес показала фото з її коханим 42-річним Алексом Родрігезом на пляжі, яке стало приводом для чуток про їхні заручини.

Дженніфер Лопес опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка позує у рожевому купальнику, відкинувшись на Родрігеза. І нібито цілком невимушено вона виклала руку з обручкою на безіменному пальці.

"Моменти спокою мають найбільше значення", – прокоментувала світлину Джей Ло.

джей ло
Лопес з Родрігезом на пляжі / Instagram

Дивіться відео: Джей Ло вітає з Днем незалежності США

 

Happy Independence Day!!!

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес і Алекс Родрігез придбали розкішні апартаменти в Нью-Йорку. А саме, елітний пентхаус розташований у найвищому житловому хмарочосі Нью-Йорка на славнозвісній вулиці Park Avenue. Висота 96-поверхової будівлі складає 425,5 метра. Відомо, що житло коштує близько 15 мільйонів доларів.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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