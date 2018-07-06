48-річна Дженніфер Лопес засвітила обручку: фото
Американська співачка Дженніфер Лопес відсвяткувала День незалежності США серед найближчих людей. Так, Лопес показала фото з її коханим 42-річним Алексом Родрігезом на пляжі, яке стало приводом для чуток про їхні заручини.
Дженніфер Лопес опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
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Зірка позує у рожевому купальнику, відкинувшись на Родрігеза. І нібито цілком невимушено вона виклала руку з обручкою на безіменному пальці.
"Моменти спокою мають найбільше значення", – прокоментувала світлину Джей Ло.
Лопес з Родрігезом на пляжі / Instagram
Дивіться відео: Джей Ло вітає з Днем незалежності США
Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес і Алекс Родрігез придбали розкішні апартаменти в Нью-Йорку. А саме, елітний пентхаус розташований у найвищому житловому хмарочосі Нью-Йорка на славнозвісній вулиці Park Avenue. Висота 96-поверхової будівлі складає 425,5 метра. Відомо, що житло коштує близько 15 мільйонів доларів.