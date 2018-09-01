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48-річна Рейчел Вайс та 50-річний Деніел Крейг стали батьками

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Рейчел Вайс Деніел Крейг
Рейчел Вайс Деніел Крейг / Фото з відкритих джерел

Відомий голлівудський актор та зірка "бондіани" 50-річний Деніел Крейг та його дружина – актриса та модель Рейчел Вайс стали батьками.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Першими про поповнення у зірковій родині дізналися родичі та друзі подружжя. За їхніми словами, Деніел та Рейчел є щасливими після народження першої спільної дитини.

Рейчел Вайс Деніел Крейг
Рейчел Вайс Деніел Крейг

Зазначимо, що Рейчел Вайс вже має 11-річного сина від режисера Даррена Аронофскі, а в актора – 25-річна дочка Елла від попереднього шлюбу з Фіоною Лудон.

Подружжя, яке з 2011 року перебуває в офіційному шлюбі, наважилось на появу спільної дитини лише цього року.

рейчел вайс
Рейчел Вайс

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові мами Зіркові романи Діти і неповнолітні Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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