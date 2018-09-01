48-річна Рейчел Вайс та 50-річний Деніел Крейг стали батьками
Відомий голлівудський актор та зірка "бондіани" 50-річний Деніел Крейг та його дружина – актриса та модель Рейчел Вайс стали батьками.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Першими про поповнення у зірковій родині дізналися родичі та друзі подружжя. За їхніми словами, Деніел та Рейчел є щасливими після народження першої спільної дитини.
Рейчел Вайс Деніел Крейг
Зазначимо, що Рейчел Вайс вже має 11-річного сина від режисера Даррена Аронофскі, а в актора – 25-річна дочка Елла від попереднього шлюбу з Фіоною Лудон.
Подружжя, яке з 2011 року перебуває в офіційному шлюбі, наважилось на появу спільної дитини лише цього року.
Рейчел Вайс
Джерело: 24 Канал
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