49-річна Дженніфер Еністон показала стрункі ноги на обкладинці глянцю: фото

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон знялася для вересневого номера журналу InStyle. Актриса з'явиться відразу на двох обкладинках глянцю.

Для одного з кадрів 49-річна Дженніфер позує, оголивши свої стрункі ноги, а для іншого фото зірка демонструє образ з глибоким декольте.

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Дженніфер Еністон для InStyle

В інтерв'ю InStyle Еністон розповіла, як реагує на чутки про себе. Як відомо, актриса розлучилася з чоловіком Джастіном Теру і після цього їй приписували різні романи, зокрема, з Бредо Піттом.

"Найчастіше я можу сісти і посміятися над усіма безглуздими заголовками, тому що вони стають все абсурднішими, але я фокусуюся на моїй роботі, моїх друзів, моїх домашніх тваринах і тому, як зробити цей світ кращим", – сказала Дженніфер.

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 1 Сер 2018 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 1 Сер 2018 р. о 5:00 PDT