49-річна Дженніфер Лопес приголомшила мережу ідеальною фігурою в бікіні: звабливе фото

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала шанувальникам у соціальних мережах свою спортивну фігуру.

Нове фото Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку співачка позує у жовтому бікіні, демонструючи чудові форми. Відомо, що зірка не приховує своєї любові до регулярних занять в залі. Крім того, коханий Джей Ло, Алекс Родрігес – професійний спортсмен. Так, часто пара публікує у мережі відео зі спільних занять у спортзалі.

Безліч шанувальників засипали Дженніфер компліментами у коментарях.

"Неймовірно виглядаєш", "Яка у тебе фігура класна", "Ти ніколи не змарнієш", – пишуть користувачі.



Дженніфер Лопес / Instagram