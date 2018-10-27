49-річна Дженніфер Лопес приголомшила мережу ідеальною фігурою в бікіні: звабливе фото
Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала шанувальникам у соціальних мережах свою спортивну фігуру.
Нове фото Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку співачка позує у жовтому бікіні, демонструючи чудові форми. Відомо, що зірка не приховує своєї любові до регулярних занять в залі. Крім того, коханий Джей Ло, Алекс Родрігес – професійний спортсмен. Так, часто пара публікує у мережі відео зі спільних занять у спортзалі.
Безліч шанувальників засипали Дженніфер компліментами у коментарях.
"Неймовірно виглядаєш", "Яка у тебе фігура класна", "Ти ніколи не змарнієш", – пишуть користувачі.
Дженніфер Лопес / Instagram
Джерело: 24 канал
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