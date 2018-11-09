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      49-річна Дженніфер Лопес в ніжному платті від Valentino на Середньому Сході

      443 Читать новость на русском
      Дженніфер Лопес
      Дженніфер Лопес / Instagram / @ jlo

      Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес провела декілька днів в столиці східної країни Катар. На світський захід в Досі Дженніфер прийшла в елегантному довгому платті від відомого італійського дизайнера Valentino.

      Співачка, відома як Джей Ло, провела декілька днів на Середньому Сході на відкритті DHFC (Відкриття фестивалю міста Доха).

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      На заході, який відбувся в четвер, 8 листопада, вона виконувала всі свої відомі хіти. Для виходу на сцену обрала вишукане плаття від знаменитого італійського дизайнера Valentino. Шовкове плаття ніжно-рожевого кольору на грудях було прикрашене пір’ями. Образ Дженніфер доповнювало багато прикрас – сережки, браслет та персні на двох руках.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

       

      Після заходу організатори та гості свята відправились на afterparty в готель світового рівня – Mondrian Doha.

      Теги: LifeStyle Мода Дженніфер Лопес
      Джерело: 24 канал
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