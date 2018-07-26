49-річна Дженніфер Лопес в розкішному образі відсвяткувала день народження з сім'єю: фото

Знаменитій співачці Дженніфер Лопес у вівторок, 24 липня, виповнилося 49 років. Артистка показала шанувальникам серію знімків зі святкування.

Джей Ло розповіла про подробиці вечірки на своїй сторінці в Instagram.

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Дженніфер Лопес зазначила, що провела вечір у колі дітей, сім’ї та близьких друзів.



Джей Ло

Це було невеличке свято… День був наповнений сміхом, сльозами і, звичайно, танцями. Я хотіла написати всім вам, так як я була вражена вашими побажаннямм, які ви мені відправили. Я була неймовірно зворушена і рада тому, що всі Ви є в моєму житті. Спасибі за всі фото, відео та привітання з днем ​​народження. Як мені пощастило, що у мене такі віддані й люблячі шанувальники. Я безмежно вдячна вам всім! Я сподіваюся, що завжди зможу продовжувати вас розважати, надихати і ділитися всім, що знаю. Чесно кажучи, це найкращий подарунок для мене! Люблю вас,

– написала співачка.

Джей Ло обрала розкішне блискуче зелене міні-плаття запахом і глибоким декольте. Босоніжки на високих підборах артистка підібрала в тон.



Дженніфер Лопес

На знімках співачка позує з коханим Алексом Родрігесом і дітьми (своїми і його).



Джей Ло з коханим Алексом Родрігесом



Дженніфер з донькою Еммою

Крім того, для святкової пляжної вечірки Дженніфер одягла звабливе бікіні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.