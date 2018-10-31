49-річна Дженніфер Лопес засвітила оголене тіло під блискучою сукнею: фотосесія 18+

Американська співачка Дженніфер Лопес щоразу демонструє свої бездоганні форми у соцмережах, але мережа вибухнула новими коментарями після її нової фотосесії для глянцю InStyle.

Пікантна фотоісторія з’явилась на сайті видання. Автором зйомки став фешн-фотограф Ентоні Мауле.

Читайте також: 49-річна Дженніфер Лопес приголомшила мережу ідеальною фігурою в бікіні: звабливе фото

Обкладинку грудневого випуску видання Лопес прикрасила у білосніжних штанах-кльош, чорній водолазці та в стильному кардигані з орнаментами. Свій образ вона доповнила сережками De Beers, високо зав'язаним хвостом та ефектним макіяжем.



Дженніфер Лопес для InStyle



Дженніфер Лопес для InStyle

На нових кадрах зваблива артистка Джей Ло також постала в кутюрних сукнях бренду Valentino, які мали елегантний та водночас сексуальний вигляд. Деякі з них підкреслювали жіночність та чарівність зірки, а в інших струнка співачка засвітила повністю оголене тіло або ж окремі інтимні зони. Варто додати, що вже кілька років Дженніфер Лопес активно займається спортом і танцями, тому вона впевнено хизується своїми формами.



Дженніфер Лопес для InStyle



Дженніфер Лопес для InStyle



Дженніфер Лопес для InStyle



Дженніфер Лопес для InStyle



Дженніфер Лопес для InStyle