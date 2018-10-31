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      49-річна Дженніфер Лопес засвітила оголене тіло під блискучою сукнею: фотосесія 18+

      592 Читать новость на русском
      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle / www.instyle.com

      Американська співачка Дженніфер Лопес щоразу демонструє свої бездоганні форми у соцмережах, але мережа вибухнула новими коментарями після її нової фотосесії для глянцю InStyle.

      Пікантна фотоісторія з’явилась на сайті видання. Автором зйомки став фешн-фотограф Ентоні Мауле.

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      Обкладинку грудневого випуску видання Лопес прикрасила у білосніжних штанах-кльош, чорній водолазці та в стильному кардигані з орнаментами. Свій образ вона доповнила сережками De Beers, високо зав'язаним хвостом та ефектним макіяжем.

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      На нових кадрах зваблива артистка Джей Ло також постала в кутюрних сукнях бренду Valentino, які мали елегантний та водночас сексуальний вигляд. Деякі з них підкреслювали жіночність та чарівність зірки, а в інших струнка співачка засвітила повністю оголене тіло або ж окремі інтимні зони. Варто додати, що вже кілька років Дженніфер Лопес активно займається спортом і танцями, тому вона впевнено хизується своїми формами.

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженніфер Лопес для InStyle

      Теги: LifeStyle Мода Еротика Дженніфер Лопес
      Джерело: 24 Канал
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