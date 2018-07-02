49-річна Хелена Крістенсен відтворила своє раритетне фото у металевому купальнику

49-річна супермодель 90-х років Хелена Крістенсен відтворила фотосесію, у якій брала участь 27 років тому.

Так, Хелена приміряла купальники світових брендів для видання InStyle, серед яких був унікальний металевий купальник Thierry Mugler.

Саме у ньому Крістенсен з'явилася на обкладинці журналу L.A. Style у 1991 році.

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Софі Тернер кардинально змінила імідж: фото

Так виглядає Хелена Крістенсен зараз

А це її фотосесія 27 років тому

Варто відзначити, що зараз модель виглядає чудово, демонструючи спортивну підтягнуту фігуру.

Допис, поширений Helena (@helenachristensen) 28 Чер 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Helena (@helenachristensen) 28 Чер 2018 р. о 7:23 PDT