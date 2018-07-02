49-річна Хелена Крістенсен відтворила своє раритетне фото у металевому купальнику
49-річна супермодель 90-х років Хелена Крістенсен відтворила фотосесію, у якій брала участь 27 років тому.
Так, Хелена приміряла купальники світових брендів для видання InStyle, серед яких був унікальний металевий купальник Thierry Mugler.
Саме у ньому Крістенсен з'явилася на обкладинці журналу L.A. Style у 1991 році.
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Так виглядає Хелена Крістенсен зараз
А це її фотосесія 27 років тому
Варто відзначити, що зараз модель виглядає чудово, демонструючи спортивну підтягнуту фігуру.
Джерело: 24 Канал
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