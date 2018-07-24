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49-річна Хелена Крістенсен вразила ідеальною фігурою у відвертій фотосесії

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Хелена Крістенсен
Хелена Крістенсен / D'Scene

49-річна супермодель 90-х років Хелена Крістенсен вразила шанувальників своїм чудовим зовнішнім виглядом у новій чуттєвій фотосесії.

Легендарна модель знялася для глянцевого журналу D'Scene. Знімки вийдуть у вересневому випуску видання.

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Хелена Крістенсен позує перед об'єктивами фотографів Марка Вільямса і Сари Ніракава у відвертих образах.

В інтерв'ю супермодель розповіла, що на початках кар'єри не очікувала досягти світового успіху, а  це був просто "рік цікавих фотосесій і подорожей".

Хелена Крістенсен

Модель заявила, що найголовнішою подією у житті стало народження сина. А в кар'єрі – випуск кліпу "Wicked Game".

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен також розповіла про свій щоденний режим.

Я чищу зуби, волосся і тіло кожен день. Я сплю багато і не випиваю достатньо води. Також витрачаю багато грошей на всі види лосьйонів і сподіваюся, що вони створять чудеса. Крім того, я займаюся боксом і йогою,
– поділилася з читачами модель.

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен
Хелена Крістенсен / Усі фото – D'Scene

Нагадаємо, Хелена Крістенсен відтворила фотосесію, у якій брала участь 27 років тому. Модель приміряла купальники світових брендів для видання InStyle, серед яких був унікальний металевий купальник Thierry Mugler.

Саме у ньому Крістенсен з'явилася на обкладинці журналу L.A. Style у 1991 році.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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