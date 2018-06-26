49% жінок і 38% осіб не європеоїдної раси: кого запросила Кіноакадемія у свій склад

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила список своїх нових потенційних членів, які братимуть участь у визначенні премій "Оскар" 2019 року.

Про це повідомляють на The Wrap.

Раніше Кіноакадемію часто звинувачували у гендерній дискримінації та расизмі, через що представники організації вирішили цього року запросити максимальну кількість нових учасників, – 928 діячів кіно з 59 країн.

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Серед них – 49% жінок і 38% осіб, які не належать до європеоїдної раси. На противагу минулим рокам, то у 2017 році було запрошено 774 осіб, у 2016-му – 683 людини, а в 2015 – всього 322 представників кіно.

В число найвідоміших увійшли: Емілія Кларк, Енн Дауд, Майлз Теллер, Еван Рейчел Вуд, Лена Гіді, Гаррі Шірер, Джада Пінкетт-Сміт, Єва Грін, Дейзі Рідлі, Емі Шумер, Леа Сейду, Джоан Роулінг, Марк Стронг, Лука Гуаданьїно, Софія Бутелла, Кендрік Ламар, Тімоті Шаламе, Айла Фішер, Данай Гуріра та багато інших.

Варто додати, що у 2016 році в розпал протестів #OscarsSoWhite, тодішня президент Академії Шеріл Бун Айзекс (2013 – 2017) пообіцяла, що до 2020 року організація подвоїть число жінок і "не білошкірих" членів.