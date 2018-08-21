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4 дієтичні продукти, що призводять до переїдання

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Які проудкти спричиняють переїдання
Які проудкти спричиняють переїдання / healthination.com

Деякі здорові продукти замість того, щоб втамувати голод, працюють як провокатори та збуджують апетит.

Саме тому їх не потрібно їсти на сніданок, пише 24apteka.

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Цільнозерновий хліб

Так, цей продукт зовсім не втамовує голод, а навпаки – викликає бажання з’їсти ще щось. Цільнозерновий хліб має високий глікемічний індекс та збільшує рівень цукру в крові. Після його падіння відчуття голоду почне різко зростати.

Цільнозерновий хліб
Цільнозерновий хліб

Пластівці

На ранок пластівці з молоком вважаються ідеальним сніданком, проте вони не дають відчуття ситості.

Пластівці
Пластівці

Фрукти та ягоди

Ці продукти обов’язково потрібно включити в раціон. Але не як основну їжу, а як додаткову. Фрукти та ягоди не втамовують голод та не захищають від переїдання. Ці продукти рекомендують їсти для прискорення метаболізму. У фруктах та ягодах присутні фруктоза та глюкоза, що призводить до збільшення рівня цукру в крові.

via GIPHY

Йогурт

Якщо ви вважаєте, що це корисний перекус, то ви помиляєтеся. Йогурт містить цукор, а також його текстура не дозволяє мозку сприймати його як повноцінну їжу і, відповідно, немає сигналу про задоволення і насичення.

Йогурт
Йогурт

Що таке глікемічний індекс? Це показник, що вказує, на скільки та як швидко продукт піднімає рівень глюкози у крові. Їжа з низьким індексом повільніше засвоюється, а з високим навпаки – швидко.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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