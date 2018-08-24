12:15
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

4 калорійні продукти, які потрібно їсти під час дієти

568 Читать новость на русском
4 калорійні продукти
4 калорійні продукти / collective-evolution.com

Універсальна формула скидання зайвої ваги – менше калорій, більше руху – не завжди працює. І не завжди гарна ідея відмовитися від висококалорійних продуктів.

Від цих 4 продуктів не можна відмовлятися, навіть якщо ви на дієті, пише 24apteka.

Читайте також: Топ-5 шкідливих продуктів, від яких потрібно відмовитися назавжди

Банани

Ці продукти містять калій, необхідні для повноцінної роботи серця. Крім того, банани – прекрасний перекус до або після тренування, які допоможуть підтримувати досить рівень енергії і регулювати рівень інсуліну.

via GIPHY

Топлене масло

Щодня вживайте одну ложку топленого масла. Воно містить досить корисних жирів, які необхідні для метаболізму, а ще для краси й здоров'я вашої шкіри.

Молоко

Купуйте звичайне, не знежирене молоко. Все тому, що цей продукт містить багато білка, який необхідний для м'язів. До того ж, молочний жир – одна з різновидів "хороших" жирів, які допомагають перетворювати шкідливий білий жир в організмі на бурий, який в підсумку використовується для вироблення м'язової тканини й вироблення енергії.

via GIPHY

Яйця

Це головна страва тих, хто вирішив зайнятися власним здоров’ям. Вони багаті білком, допомагають надовго зберегти відчуття ситості, а ще в них багато вітамінів А, К2 і В, які "розганяють" метаболізм і допомагають худнути.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
сьогодні, 11:20 Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
Дід Панас
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
сьогодні, 08:03 З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук