4 калорійні продукти, які потрібно їсти під час дієти

Універсальна формула скидання зайвої ваги – менше калорій, більше руху – не завжди працює. І не завжди гарна ідея відмовитися від висококалорійних продуктів.

Від цих 4 продуктів не можна відмовлятися, навіть якщо ви на дієті, пише 24apteka.

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Банани

Ці продукти містять калій, необхідні для повноцінної роботи серця. Крім того, банани – прекрасний перекус до або після тренування, які допоможуть підтримувати досить рівень енергії і регулювати рівень інсуліну.

Топлене масло

Щодня вживайте одну ложку топленого масла. Воно містить досить корисних жирів, які необхідні для метаболізму, а ще для краси й здоров'я вашої шкіри.

Молоко

Купуйте звичайне, не знежирене молоко. Все тому, що цей продукт містить багато білка, який необхідний для м'язів. До того ж, молочний жир – одна з різновидів "хороших" жирів, які допомагають перетворювати шкідливий білий жир в організмі на бурий, який в підсумку використовується для вироблення м'язової тканини й вироблення енергії.

Яйця

Це головна страва тих, хто вирішив зайнятися власним здоров’ям. Вони багаті білком, допомагають надовго зберегти відчуття ситості, а ще в них багато вітамінів А, К2 і В, які "розганяють" метаболізм і допомагають худнути.