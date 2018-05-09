4 кімнаті рослини, які очищають задушливе повітря влітку

Часто відкриті вікна або ж кондиціонер влітку не дозволяють сповна розслабитись від важкого повітря в будинку. Врятувати ситуацію можуть ваші кімнатні друзі-рослини, про які ви навіть не здогадувались.

Щоб не влаштовувати кілька разів на тиждень вологе прибирання та щоразу не провітрювати кімнати квартири чи будинку, розмістіть на ваших поличках декілька наступних рослин. Вони врятують вас від задухи, подбають про стан вашої шкіри і дихальної системи, а також позбавлять вас втоми, сонливості та дратівливості.

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Алое



Алое

За допомогою алое ви зможете не тільки освіжити повітря в своїй квартирі або будинку, але й очистити його від шкідливих речовин на кшталт формальдегіду, яку здатні виділяти меблі.

Фікус



Фікус

Ця рослина точно є вашим хорошим "другом" з дитинства, оскільки її люблять вирощувати ледь не кожні господарі та господині у себе вдома. Ця рослина здатна створювати сприятливі умови для вологості в приміщенні, а також насичувати повітря фітоцидами – речовинами, які активно борються з бактеріями.

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Бамбук



Бамбук

Кімнатний бамбук може стати не лише оригінальною прикрасою вашої кімнати, а й збагатить вашу кімнату великою кількістю кисню. Розміщувати його варто в південно-східній частині квартири, оскільки він ще й притягує вдачу.

Пеперомія туполиста



Пеперомія туполиста

Ця красива кімнатна рослина зволожує повітря, активно бореться з впливом бактерій, а також усуває токсини, заміщаючи їх корисним киснем. Хоч ця рослина не вимагає ретельного догляду, але її все ж варто ховати від прямих сонячних променів.