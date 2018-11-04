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      4 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

      990 Читать новость на русском
      Що можна ы не можна робити 4 листопада
      Що можна ы не можна робити 4 листопада / 24 канал

      4 листопада 2018 року вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: влітку 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.

      За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хворіб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей. 

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      Іменини 4 листопада святкують: Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір.

      ​Народні прикмети в День Казанської Божої Матері

      – Якою погода буде цього дня, такою й буде зима.

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      – Якщо цілий день буде ясно – до похолодання. 

      Що можна робити 4 листопада

      1. Цього дня можна одружуватися і не переживати за майбутнє. Пара, яка з'єднає свої долі в цей день – завжди буде щасливою. Цей день вважається одним з найвдаліших для укладення шлюбу.

      2. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.

      3. Поставити образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди. 

      Що не можна робити 4 листопада

      1. Якщо ви почали будівництво будинку, бажано цього дня його завершити. 

      2. Вирушати в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими. 

      3. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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