4 міста, які вигідно побачити саме в лютому

Хто сказав, що кінець зими – поганий час для мандрів? По-перше, для подорожей немає поганого часу. По-друге, лютневі мандрівки можуть обійтися суттєво дешевше. Тож, якщо ви маєте хоча б кілька вільних днів та незначні фінансові заощадження – час планувати поїздку! Редакція 24 Каналу зібрала для вас міста, які варто відвідати у наступному місяці.

Ларнака



Побачити Кіпр дешево

Міфічний Кіпр чекає на вас! Якщо ви мрієте про неспішні прогулянки Кіпром, подих моря, а головне – вільне від туристів місто – лютий – це саме той час. Весна на острові розпочинається рано і фактично в лютому природа починає прокидатися. На вас чекає до +18 вдень і свіжа яскрава зелень, яку тут не побачиш влітку. Море, звісно ж, холодне. Зате прогулятися у футболці вже можна.

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Оренда житла взимку тут суттєво дешевша, як і оренда автомобілів. Зауважимо, без машини на Кіпрі дуже незручно: громадський транспорт їздить не всюди, а таксі доволі дороге. Тому зимовий період – чудова нагода зекономити. Адже і помешкання, і авто обійдуться значно дешевше, ніж у високий сезон.

На лютий тижневе проживання на двох людей обійдеться від 6-7 тисяч гривень. З Києва у Ларнаку без пересадок літає вітчизняний МАУ та Wizz Air. Ціни квитків на лютий приблизно однакові в обох авіакомпаніях: від 5 000 гривень. Щоправда, якщо купити членство Wizz Air і летіти хоча б двом людям, квитки можуть виявитися ще дешевшими.

Окрім моретерапії, прогулянок містом, обов’язково скуштуйте морепродукти. Для цього радимо виїхати за місто і знайти затишне кафе на березі моря. Хоча ціни для України дещо високі – порції просто гігантські. Також на Кіпрі популярні походи горами. Тут вони безпечні і пологі. Тож піти в невеликий похід ви можете самостійно або у складі групи.

Стамбул



Стамбул – мрія кожного мандрівника

Всі звикли їздити в Туреччину на море. І знають, що сезон розпочинається лише в кінці квітня. Думаєте, раніше в Туреччині немає що робити? Тоді ми хочемо запропонувати вам Стамбул! Місто, яке кожен затятий турист має відвідати хоча б раз у житті.

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Одна з найкращих авіакомпаній світу Turkish Airlines пропонує рейс із Запоріжжя та Харкова в Стамбул за дуже привабливою ціною: в межах 80 євро. Зауважимо, це з багажем і харчуванням. Приблизно за таку ж ціну можна взяти квитки у Pegasus, але у вартості немає багажу та харчування.

Проживання на 7 днів для двох людей стартує від 3 тисяч гривень. Це, зрозуміло, не п’ятизіркові апартаменти, а звичайний хостел, але повірте: в Стамбулі вам не захочеться сидіти вдома. Смачно і різноманітно харчуватися ви зможете у кафе, ресторанчиках. Популярний тут фаст-фуд – це не банальні хот-доги чи шаурма, а їжа на будь-який смак і гаманець.

У лютому температура повітря прогрівається тут до +15. Якраз комфортна погода для довгих прогулянок.

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Банско



Чудовий сервіс за адекватні гроші

Не забувайте і про справді зимовий відпочинок. Поки є шанс – поїдьте покататися на лижах чи борді. Радимо спробувати покататися у Болгарії. Цілком європейський сервіс з цінами, прийнятними для українців, чекає на вас у сучасному курорті Банско.

Курорт побудований за технологіями австрійців, які відомі усьому світу своєю любов’ю до зимових розваг. До того ж, тут дуже гарно. Окрім катання, ви зможете насолодитися гарненьким містечком, скуштувати місцеві страви у затишних ресторанчиках. Болгари славляться любов’ю до гостей і величезними порціями.

Якщо брати проживання в готелі з харчуванням ВВ і перельотом зі столиці за двох дорослих людей, тижневий відпочинок обійдеться вам від 20 тисяч гривень. За користування підйомниками, звісно, доведеться платити окремо.

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Суттєво здешевити поїздку може подорож автобусом чи машиною. Дорогу автобусом пропонує безліч туроператорів. Машиною вигідно їхати, якщо вас четверо людей і витрати на бензин розділити між всіма. У такому разі вам доведеться самостійно забронювати житло. До речі, ціни приємно вражають: від 5 тисяч за тиждень в апартаментах, розрахованих на двох людей. Чимало невеличких готелів пропонують номери зі сніданками.

Венеція



Спокій і краса!

Є міста, які в планах відвідати у кожного. Безперечно, серед них і окраса Італії – велична Венеція. Чому їхати сюди саме в лютому? Є дві дуже вагомі причини:

Це дуже романтичне місто і воно ідеально підійде для святкування Дня Святого Валентина; Саме в лютому відбувається знаменитий Венеціанський карнавал!

Цього року карнавал триватиме з 27 січня по 13 лютого. Тож, якщо гарно постаратися, можна і побачити карнавал, і відсвяткувати День закоханих в одному з найромантичніших міст планети.

Дуже дешево можна потрапити у Венецію, взявши пакетний автобусний тур. Дорога (автобусом), супровід гіда, страховка, проживання в готелі зі сніданком і частина екскурсій обійдеться вам від 80 євро.

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Звісно, можна спланувати мандрівку в Венецію самостійно. Дешевше буде добратися до Польщі чи Угорщини, а звідти літаком у Венецію. Або ж поїхати машиною. Тижневе проживання в апартаментах чи готелі на двох обійдеться від 10 тисяч гривень. Хостел можна знайти і дешевший.

До речі, у лютому в Венеції температура повітря вдень – близько 10 градусів тепла. Тож ви без проблем зможете довго гуляти прекрасними вуличками міста.