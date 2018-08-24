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4 необхідні вітаміни та мінерали для жіночого організму

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4 вітаміни та мінерали для жіночого організму
4 вітаміни та мінерали для жіночого організму / jooinn.com

Щоб зберегти здоров’я та красу жінка повинна вживати певні продукти, що містять необхідні для цього вітаміни та мікроелементи.

Брак цих речовин в організмі жінки може призвести до сухості губ, ламкості нігтів, лущенням шкіри, пише Tochka.net.

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Вітамін С

Цей вітамін є потужним антиоксидантом, що сприяє зміцненню імунітету. Кислота відповідає за появу пігментних плям та родимок.

Вітамін С міститься у цитрусових, ківі, шипшині, смородині, помідорах, червоному болгарському перцю, салаті, тощо.

via GIPHY

Мінерал Fe

Залізо забезпечує обмін речовин та енергії в організмі. Цей мінерал допомагає гемоглобіну зв'язувати і переносити кисень в усі клітини тіла.

Мінерал Fe у великій кількості є у яловичині, рибі, буряках, гречаній крупі, квасолі, яйцях, печінці, інжирі, яблуках, тощо.

Вітамін Е

Цей мікроелемент здатний боротися з процесами старіння, а також бореться проти утворення злоякісних пухлин. Вітамін Е підтримує роботу жіночих статевих органів, покращує циркуляцію крові та згортання, полегшує передменструальний синдром.

Багаті на вітамін Е такі продукти як рослинні олії холодного віджиму, бобові, насіння, паростки пшениці, жовток яйця, яловиче м'ясо та інші.

Вітамін Е: бобові
Вітамін Е: бобові

Вітамін В6

Щоб зберегти молодість та боротися зі стресом необхідний вітамін В6. Він також нормалізує роботу центральної нервової системи, знижує рівень холестерину та забезпечує обмін амінокислот в організмі жінки.

Шукайте вітамін В6 у соєвих бобах, шпинаті, бананах, волоських горіхах, м’ясі птиці, печінці та інших продуктах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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