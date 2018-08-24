4 необхідні вітаміни та мінерали для жіночого організму

Щоб зберегти здоров’я та красу жінка повинна вживати певні продукти, що містять необхідні для цього вітаміни та мікроелементи.

Брак цих речовин в організмі жінки може призвести до сухості губ, ламкості нігтів, лущенням шкіри, пише Tochka.net.

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Вітамін С

Цей вітамін є потужним антиоксидантом, що сприяє зміцненню імунітету. Кислота відповідає за появу пігментних плям та родимок.

Вітамін С міститься у цитрусових, ківі, шипшині, смородині, помідорах, червоному болгарському перцю, салаті, тощо.

Мінерал Fe

Залізо забезпечує обмін речовин та енергії в організмі. Цей мінерал допомагає гемоглобіну зв'язувати і переносити кисень в усі клітини тіла.

Мінерал Fe у великій кількості є у яловичині, рибі, буряках, гречаній крупі, квасолі, яйцях, печінці, інжирі, яблуках, тощо.

Вітамін Е

Цей мікроелемент здатний боротися з процесами старіння, а також бореться проти утворення злоякісних пухлин. Вітамін Е підтримує роботу жіночих статевих органів, покращує циркуляцію крові та згортання, полегшує передменструальний синдром.

Багаті на вітамін Е такі продукти як рослинні олії холодного віджиму, бобові, насіння, паростки пшениці, жовток яйця, яловиче м'ясо та інші.



Вітамін Е: бобові

Вітамін В6



Щоб зберегти молодість та боротися зі стресом необхідний вітамін В6. Він також нормалізує роботу центральної нервової системи, знижує рівень холестерину та забезпечує обмін амінокислот в організмі жінки.

Шукайте вітамін В6 у соєвих бобах, шпинаті, бананах, волоських горіхах, м’ясі птиці, печінці та інших продуктах.