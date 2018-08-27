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4 непримітні звички, які "отруюють" ваше життя

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4 звички, які "отруюють" ваше життя
4 звички, які "отруюють" ваше життя / huffingtonpost.com

Якщо ви відчуваєте, що у вашому житті багато негативу, вас нічого не тішить і ваша життєва енергія кудись втікає, це означає, що потрібно щось змінювати у житті.

Ймовірно, у вас є 4 звички, яких необхідно найшвидше позбутися, пише 24apteka.

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1. Ви оточили себе неадекватними людьми

Дружба буває ще більш токсичною, ніж особисті стосунки в парі. Це здатне обмежити вас, ви не отримуєте радості. Все тому, що людей лякає самотність і тому вони живуть з тим, що приносить їм тільки шкоду. Не бійтеся самотності, це може навіть мотивувати жити кращим життям.

Не оточуйте себе
Не оточуйте себе "отруйними" людьми

2. Ви пробачаєте і не забуваєте це

У житті кожного бувають такі ситуації, які боляче згадувати. Це можуть бути погана поведінка чи образливі слова. Проте не дозволяйте цим подіям зруйнувати вашу самооцінку. Нехай минуле залишається у минулому.

3. Ви не висловлюєте свої почуття

Думка про те, що прояв емоцій для слабких, – доволі хибна. Таким чином ви позбавляєте себе найкращих моментів у житті. Не завжди погано відкривати душу, навіть якщо вам здається, що ви стали вразливими.

Ви не висловлюєте свої почуття
Ви не висловлюєте свої почуття

4. Ви порівнюєте себе з іншими

Коли людина порівнює себе з іншими людьми, їх досягненнями, то це завдає шкоди здоров’ю. Варто пам’ятати, що ідеальних людей не існує. Пам’ятайте, що порівняння та щастя не можуть існувати поруч.

Єдина людина, з якою ви можете порівнювати себе – це ви вчора.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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