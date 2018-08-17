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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

4 ознаки того, що вам не потрібно худнути

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4 ознаки того, що вам не потрібно худнути
4 ознаки того, що вам не потрібно худнути / fitbodybuzz.com

Не варто поспішати сідати на дієту чи записуватися у спортзал на інтенсивні тренування, якщо вам здається, що ваша вага неідеальна.

Визначити, чи вам потрібно худнути чи ні, можна за станом здоров’я, пише 24apteka.

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1. Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням

Нормальний показник об’єму талії для жінок – 70 сантиметрів, для чоловіків – 80. Якщо ж талія у вас більша, за ці показники, то існує ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Також потрібно контролювати рівень холестерину.

Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням
Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням

2. Ваш пульс у нормі

Здорове серце відбиває від 60 до 100 ударів на хвилину. Якщо ж цей показник у нормі, то вам не потрібно худнути. Якщо ж частота пульсу більша – вам потрібно змінити спосіб життя.

3. Ви відчуваєте себе енергійним

У вас достатньо енергії на весь день – це ознака того, що вам потрібно забути про схуднення. Якщо ж протягом дня вам потрібно випити каву, ви відчуваєте себе сонним та втомленим, то це може бути наслідком надмірної ваги.

Ви відчуваєте себе енергійним весь день
Ви відчуваєте себе енергійним весь день

4. У вас ідеальний індекс тіла

Співвідношення жирових відкладень та маси тіла у нормі – вам немає про що хвилюватися. Худнути потрібно тоді, коли баланс зміниться в бік жирових відкладень.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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