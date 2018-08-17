4 ознаки того, що вам не потрібно худнути

Не варто поспішати сідати на дієту чи записуватися у спортзал на інтенсивні тренування, якщо вам здається, що ваша вага неідеальна.

Визначити, чи вам потрібно худнути чи ні, можна за станом здоров’я, пише 24apteka.

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1. Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням

Нормальний показник об’єму талії для жінок – 70 сантиметрів, для чоловіків – 80. Якщо ж талія у вас більша, за ці показники, то існує ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Також потрібно контролювати рівень холестерину.



Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням

2. Ваш пульс у нормі

Здорове серце відбиває від 60 до 100 ударів на хвилину. Якщо ж цей показник у нормі, то вам не потрібно худнути. Якщо ж частота пульсу більша – вам потрібно змінити спосіб життя.

3. Ви відчуваєте себе енергійним

У вас достатньо енергії на весь день – це ознака того, що вам потрібно забути про схуднення. Якщо ж протягом дня вам потрібно випити каву, ви відчуваєте себе сонним та втомленим, то це може бути наслідком надмірної ваги.



Ви відчуваєте себе енергійним весь день

4. У вас ідеальний індекс тіла

Співвідношення жирових відкладень та маси тіла у нормі – вам немає про що хвилюватися. Худнути потрібно тоді, коли баланс зміниться в бік жирових відкладень.