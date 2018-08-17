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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

4 переконливі переваги здорового способу життя

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Топ-4 переваги здорового способу життя
Топ-4 переваги здорового способу життя / 24 Канал

Здоровий спосіб життя продовжує набирати популярності, і не даремно. Адже він відтерміновує процес старіння, дарує чудове самопочуття та здорове тіло.

1. Як вберегтись від небезпечних хвороб та покращити своє життя: секрети від Супрун                                                                          
Вчені винайшли "пігулку", здатну суттєво покращити здоров'я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Називається вона – здоровий спосіб життя.


2. Всього 5 – 10 хвилин в день: назвали ефективне заняття для довголіття                            
Фізична активність захистить від багатьох хвороб і допоможе уникнути надмірної ваги.

3. Шість кроків для здорового харчування: інфографіка
Щоб навчити кожного харчуватися правильно, Асоціація дієтологів України розробили тарілку здорового харчування українця.

4. 5 звичок, які зроблять ваш день кращим                                                                                    
Прості речі, які ми робимо щоранку, задають ритм і настрій на весь день.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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