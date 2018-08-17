4 переконливі переваги здорового способу життя
Здоровий спосіб життя продовжує набирати популярності, і не даремно. Адже він відтерміновує процес старіння, дарує чудове самопочуття та здорове тіло.
1. Як вберегтись від небезпечних хвороб та покращити своє життя: секрети від Супрун
Вчені винайшли "пігулку", здатну суттєво покращити здоров'я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Називається вона – здоровий спосіб життя.
2. Всього 5 – 10 хвилин в день: назвали ефективне заняття для довголіття
Фізична активність захистить від багатьох хвороб і допоможе уникнути надмірної ваги.
3. Шість кроків для здорового харчування: інфографіка
Щоб навчити кожного харчуватися правильно, Асоціація дієтологів України розробили тарілку здорового харчування українця.
4. 5 звичок, які зроблять ваш день кращим
Прості речі, які ми робимо щоранку, задають ритм і настрій на весь день.
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