4 переконливі переваги здорового способу життя

Здоровий спосіб життя продовжує набирати популярності, і не даремно. Адже він відтерміновує процес старіння, дарує чудове самопочуття та здорове тіло.

1. Як вберегтись від небезпечних хвороб та покращити своє життя: секрети від Супрун

Вчені винайшли "пігулку", здатну суттєво покращити здоров'я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Називається вона – здоровий спосіб життя.



2. Всього 5 – 10 хвилин в день: назвали ефективне заняття для довголіття

Фізична активність захистить від багатьох хвороб і допоможе уникнути надмірної ваги.

3. Шість кроків для здорового харчування: інфографіка

Щоб навчити кожного харчуватися правильно, Асоціація дієтологів України розробили тарілку здорового харчування українця.

4. 5 звичок, які зроблять ваш день кращим

Прості речі, які ми робимо щоранку, задають ритм і настрій на весь день.

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