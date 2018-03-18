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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

4 помилки, які люди допускають при заряджанні смартфона

6033 Читать новость на русском
Заряджання телефона
Заряджання телефона / Фото з вільних джерел

Смартфони стрімко заполонили світовий ринок, відтак багато людей придбали собі новинки техніки та із задоволенням користуються їхніми можливостями. Однак не всі знають, як правильно підтримувати заряд енергії в мобільних телефонах, не наносячи шкоду батареї пристрою.

Експерти комп'ютерних технологій дали корисні поради власникам смартфонів, повідомляє Worldwide News.

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Не залишайте на ніч заряджатись телефон

В першу чергу, фахівці порадили не ставити телефон на зарядку упродовж ночі, оскільки такий режим є стресовим для акумулятора. Батарея може набрати достатньо енергії за 2 – 3 години. Весь інший час вона просто втрачає заряд та розпочинає процес короткочасного насичення енергією. Це може призвести до швидкого зносу акумулятора смартфона.

Не потрібно заряджати смартфон на 100%

Експерти стверджують, що найкраще телефон буде працювати при заряді енергії у 80%. Тому не варто очікувати повного заряджання смартфону.

Не використовуйте гаджет при поганих температурних умовах

Варто відмовитись від використання смартфону при сильній спеці чи холоді. За таких погодних умов телефон зазнає негативного впливу, зокрема, потерпає акумулятор мобільного гаджета.

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Використовуйте брендові зарядні пристрої

Всі смартфони продаються з брендовими оригінальними зарядними пристроями. Саме їх варто використовувати для підтримання рівня енергії в акумуляторі. В іншому випадку виникає ризик пошкодження батареї смартфону.

Зазначимо, що більшість виробників оцінюють тривалість роботи акумуляторів в 300 – 500 заряджань. До прикладу, популярна компанія Apple анонсувала, що після 1 тисячі таких циклів місткість акумулятора на гаджетах скоротиться на 20%.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої смартфон
Джерело: 24 Канал
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