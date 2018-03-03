Ні для кого не секрет, що їсти яблука корисно, проте варто знати, які саме сорти є більш корисними і як краще зберігати яблука, щоб вони максимально зберегли свої корисні речовини.

Досить важко порівняти всі сорти яблук, адже їх є більше семи тисяч. Але у них всіх є дещо спільне: всі яблука є малокалорійними, багаті на клітковину та містять такі фітонутрієнти, як кверцетин (захищає серце) і кемпферол (виводить токсини).

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З'їдаючи хоча б одне яблуко в день впродовж місяця, ви на 40% знижуєте у крові вміст шкідливого холестерину. Однак, ці плюси здебільшого можна віднести лише до сезонних, домашніх яблук. Хоча, якщо знати як, то можна знайти корисні яблука і на прилавках супермаркетів.

4 поради, як правильно вибирати яблука в супермаркеті

1. Більше - не означає краще

Те, що яблука в магазині такі гігантські, зовсім не означає, що вони кращі, ніж менші домашні. Для їх вирощування використовують синтетичні добрива, що затримують в плоді воду. До речі, зайва вода зменшує кількість корисних речовин, які містяться в м'якоті яблука.

2. Сила в шкірці

У яблучній шкірці в 6-8 разів більше антиоксидантів-поліфенолів, ніж у м'якоті. Також, там міститься багато інших корисних компонентів. Тому запитуйте продавця, у яких яблук шкірка найтовстіша, або одразу обирайте такі сорти, як, наприклад, "ред делішес" або "апорт".

3. Обирайте червоні

Червоні яблука є червоними, тому що містять багато антоцианінів – поліфенолів, які оберігають вас від серцевих захворювань. І чим яблуко червоніше, тим їх більше. Тому, знову ж таки, варто вибирати сорт "ред делішес": дослідження показали, що в них є найбільш висока концентрація поліфенолів.

4. Вибирайте прискіпливо

Ретельно оглядайте фрукти на наявність коричневих плям: пошкодження на шкірці можуть бути свідченням того, що з яблуком не все гаразд. Після того, як оберете яблука, прийшовши додому, покладіть їх в холодильник. Німецькі дослідники з'ясували, що лежачи в холодильнику, яблука зберігають більшу кількість поліфенолів, ніж ті, що зберігалися при кімнатній температурі.